Güney Kore, nükleer yakıt zenginleştirme ihtiyacını ABD'ye iletti

16:2126/09/2025, Cuma
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Enerji Bakanı Chris Wright'a ülkesinin, ticari amaçlar için nükleer yakıtı yeniden işleme ve zenginleştirmeye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından, Cho ve Wright'ın Birleşmiş Milletler (BM) marjındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.


Buna göre Cho, Wright'a 26 nükleer reaktör işleten Güney Kore'nin ticari amaçlar için nükleer yakıtı yeniden işleme ve zenginleştirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.


Ayrıca Cho, ABD'li Bakan'a bunun yalnızca ülkenin nükleer enerji reaktörlerinin istikrarlı şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ticari bir gaye taşıdığını aktardı.


İkili, her iki ülkeden şirketlerin, nükleer santrallere yönelik artan uluslararası talebi değerlendirmek için yakın bir ortaklığa ihtiyaç duyulduğu ve özel sektör işbirliğini geliştirmek için iletişim ve işbirliğini genişletme konusunda mutabık kaldı.


Geçen ay Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump arasında nükleer enerji işbirliği konusundaki "anlamlı" görüşmeler hatırlatılarak, ikilinin ayrıntıları belirlemek üzere hükümetler arası istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştığı belirtildi.



