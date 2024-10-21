23 ilde mikrobölgeleme etüt çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri asrın felaketi olarak nitelendiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1900 şantiyede 153 bin personelle, 4 bin 333 köyde ve şehir merkezlerindeki 174 ayrı alanda afet konutları inşa ediyor. Deprem bölgesinde bugüne kadar 101 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Peki deprem konutlarının tamamı TOKİ tarafından ne zaman, hangi tarihte bitirilecek?