Asrın felaketinde 77 kişiye mezar olmuştu: Diyarbakır'da depremde biri yıkılan 2 bloklu sitede "yapı farklılığı" ortaya çıktı

Soruşturmayı yürüten savcılığın talebi üzerine depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin 13 sayfalık ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, "Serin-1 ve Serin-2 apartmanları arasında ciddi yapı farklılıkları olduğu ile ilgili veriler elde edilmiştir. Serin-1 Apartmanı'nın muhtemelen bu 'yapı farklılıkları' nedeniyle yıkılmadığı görüşünü taşımaktayız" denildi.
Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı'na ilişkin hazırlanan ek bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında daha önce Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce de yeni bir rapor hazırlandı.
Hazırlanan raporların ardından savcılık, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden Serin-2 Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin ek bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.
Savcılığın talebi üzerine 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı 13 sayfalık ek rapor dava dosyasına eklendi.
Yapılan kazı noktalarında bina temelinde su alma kaynaklı farklı oturma ve değişimlerin olduğuna dair bulgulara rastlanmadığı aktarılan raporda, altyapı kazı çalışmaları sonucu ulaşılabilen noktalarda bina bodrumunu su basmasıyla ilgili ve altgeçit yapısından kaynaklı olumsuz bir veriye rastlanmadığı bildirildi.
Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.