Asrın felaketinde 77 kişiye mezar olmuştu: Diyarbakır'da depremde biri yıkılan 2 bloklu sitede "yapı farklılığı" ortaya çıktı

"Serin-1 Apartmanı'na ait projelerinin incelenmesi, mevcut proje alanında yerinde gözlem yapılması ve kazı çalışmaları ile temel yapısının ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Bina tanımlamaları Serin-1 ve Serin-2 veya Serin-A Blok ve Serin-B Blok olarak aynı özelliklere sahip yapı tanımlaması olarak yapılıyor olmasına rağmen 2 farklı projeye sahip olduğu görülmektedir. Yürütülen tüm gayretler doğrultusunda, Serin-1 ve Serin-2 apartmanları arasında ciddi yapı farklılıkları olduğu ile ilgili veriler elde edilmiştir. Serin-1 Apartmanı'nın muhtemelen bu 'yapı farklılıkları' nedeniyle yıkılmadığı görüşünü taşımaktayız. Binaların vaziyet planı ile bina boyutlarında, Serin-1 Apartmanı'nda projelendirilen kolon betonarme perde duvar faktörü ile her 2 bina için projelendirilen kolon kesiti, ebatları ve sayısı faktörü yönüyle farklılıklar tespit edilmiştir. Yürütülen kazı çalışmaları sonucu Serin-2 Apartmanı'na ait bina temelinin projede belirtilen derinlikten daha aşağıya inşa edildiği tespit edilmiştir. Adeta 3 bodrumlu bir yapı söz konusudur. Bodrum yapısının halen ayakta olduğu görülmüştür"