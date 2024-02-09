2.5 milyon kişiyi istihdam ettiler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2023 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayınladı. Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,17 artarak 3 milyon 994 bin 277 kişiye yükseldi.

97 BİN 346 RAPOR ANALİZ EDİLDİ

Buna göre, 2022 yılında 95 bin 804 olan "kapasite rapor" sayısı, 2023'te yüzde 1,61 artışla 97 bin 346'ya çıktı. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 44,46'sında 1-9, yüzde 39,14'ünde 10-49, yüzde 7,90'ında 50-99, yüzde 5,89'unda 100-249, yüzde 2,62'sinde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor. Geçen yıl sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı, önceki yıla göre yüzde 3,17 artarak 3 milyon 994 bin 277 kişiye yükseldi.

FİRMALARIN %37’SİNİN 250’DEN FAZLA İŞÇİSİ VAR

Toplam çalışanların yüzde 5,45'i 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,01'i 10-49, yüzde 13,50'si 50-99, yüzde 22,11'i 100-249, yüzde 36,94'ü ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.10 ve 250 arasında çalışanı bulunan tesisler Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) statüsünde oluyor.

785 BİN İSTİHDAMLA İSTANBUL LİDER OLDU

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu 5 il, İstanbul (785 bin 501), Bursa (336 bin 935), İzmir (266 bin 274), Kocaeli (247 bin 98) ve Ankara (230 bin 424) olarak sıralandı. En az çalışan bulunan son 5 il, Iğdır (1112), Hakkari (751), Tunceli (635), Ardahan (539) ve Bayburt (300) olarak kayıtlara geçti. 2022-2023 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,51'den yüzde 63,06'ya gerilerken, büyük firmaların payı yüzde 36,49'dan yüzde 36,94'e yükseldi.

4 MİLYON ÇALIŞANIN YÜZDE 71’İ MAVİ YAKA

Toplam çalışanların yüzde 5,20'sini mühendis, yüzde 4,54'ünü teknisyen, yüzde 6,25'ini usta, yüzde 71,80'ini işçi, yüzde 11,20'sini idari personel oluşturdu. Sanayi tesislerinde ortalama 41,03 kişi çalışıyor. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı bulunan il Çankırı iken, bu kenti Zonguldak, Bilecik, Bartın ve Tekirdağ izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETEN FİRMA ARTTI

Geçen yılın toplamında yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,31'den yüzde 2,36'ya yükseldi. Orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 23,73'ten yüzde 24,12'ye çıktı. Orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 30,26'dan yüzde 30,45'e yükseldi. Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı ise yüzde 43,69'dan yüzde 43,07'ye geriledi. Geçerli olan kapasite raporlarının 2 bin 569'u yüksek teknoloji ürünleri, 26 bin 202'si orta-yüksek teknoloji, 33 bin 85'i orta-düşük teknoloji ve 46 bin 796'sı düşük teknoloji alanında düzenlendi. Üretimde en çok metal ürünleri imalat sektörü öne çıkarken onu gıda imalatı, makine imalatı, tekstil imalatı ve plastik imalatı izledi.







