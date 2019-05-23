260 milyon dolarlık indirim

Ticaret savaşları kapsamında, diğer birçok ülkeye olduğu gibi Türkiye'ye yönelik ek vergilerde ABD'nin geri adım atması sonucunda, Türkiye'de karşılıklılık ilkesi gereğinde, aynı ürün gruplarındaki vergilerde düzenlemeye gitti. Ticaret Bakanlığınca, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya düşürüldü. ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü belirterek, bu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 17 Mayıs'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirdiğini anımsatarak, Türkiye'nin bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü kaydetti.

HEDEF YENİDEN 75 MİLYAR DOLAR

Pekcan, "ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Söz konusu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uygulanan yüzde 50'lik gümrük tarifesinin yüzde 25'e indirildiğini açıklamasının ardından geldi. Mütekabiliyet esasıyla Türkiye de ürünlere vergide aynı oranda indirime gitmiş oldu.

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Çelikte de geri adım attı

Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uzun süredir ABD’nin uyguladığı vergilere karşı çıkıyor ve iki ülke ilişkilerindeki 75 milyar dolar hedefini tekrarlıyordu. ABD yönetimi, 23 Mart 2018’den itibaren bazı çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatında sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı. Söz konusu ürünlerde Türkiye ABD’ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Türkiye, 11 Haziran 2018’de çıkarılan kararla ek mali yükümlülük uygulamasını yürürlüğe koymuştu. ABD’nin 13 Ağustos 2018’de Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50’ye yükseltmesinin ardından Türkiye de bazı ürünlerde iki katına çıkartmıştı. ABD son olarak 17 Mayıs’ta Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmüştü.