27 mühendis TOGG için vatanında

Türkiye’nin otomobili TOGG projesinde çalışmak için 27 Türk mühendis yurt dışından Türkiye’ye döndü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçesi hakkında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin otomobilinin, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapıldığını ifade eden Varank, yerli otomobil projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Mustafa Varank

12 ÜLKEDEN GERİ GELDİLER

Varank, “Bu projede 110 iş ortağı seçildi, bunların yüzde 75’i Türkiye’de yerleşik firmalardan oluşuyor. 615 kişi bu projede çalışıyor. TOGG projesiyle 27 çok başarılı mühendis yurt dışından Türkiye’ye döndü. Türkiye’nin otomobili 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak” dedi. Yerli otomobil ekibine yurt dışından dahil olan Türk mühendisler 12 ülkeden geldi. Mühendislerin, Almanya, ABD, İsveç, Fransa, Belçika, İtalya, Kazakistan, BAE, İngiltere, Irak, Çin ve Hollanda’dan gelerek projede çalışmaya başladıkları belirtildi.

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YERLİ İHA İLE BEŞ KAT TASARRUF

Varank, “Türkiye Cumhuriyeti devletinde, Baykar yüksek teknolojili alanlarda şu anda en fazla üretim yapan, katma değer üreten firmalardan biridir. Eğer Baykar’ın ürettiği insansız hava aracı sistemleri olmasaydı, şu an Türkiye’de insansız hava aracı sistemlerini bundan 5 katına alabiliyor olurduk. Baykar, gelirlerinin yüzde 85’ini de ihracattan elde ediyor” ifadesini kullandı.

EKONOMİ TOGG’a 2,5 milyarlık yatırım

GÖNÜLLÜYE İHTİYACIMIZ VAR

Yerli aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Varank, Türkiye’de sadece inaktif aşı bulunmadığını, yeni bir teknoloji olan VLP temelli bir aşı çalışması olduğunu hatırlattı. Varank,”Ben de aşıda gönüllü oldum. Gönüllüye ihtiyacımız var. Siz aşıyı geliştirebilirsiniz ama Faz-1, Faz-2 ve Faz- 3’te yeterli gönüllüye sahip olamazsanız, yeterli gönüllüyü bulamazsanız bu aşıların neticeye ulaşma şansı olmaz” dedi.

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İHA 2023’te ayda olacak

Bu seneki yatırım programında Milli Uzay Programı’na 1,89 milyar liralık bütçe ayırdıklarını dile getirdi. Varank, “Türkiye’nin insansız bir hava aracını (İHA), 2023 sonunda ayla buluşturmaya niyetliyiz, aynı zamanda bir Türk insanını da uzaya göndermeye niyetliyiz. Bununla ilgili çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.