277 milyon liralık vergi kaybına set

Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığınca açıklanan tasarruf genelgesinin yasal dayanağını oluşturan torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. 32 maddelik teklifteki bazı düzenlemelerden sağlanacak tasarruf, 2025 yılı bütçesinin sunulmasıyla belli olacak. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan etki analizine göre, 277 milyon TL vergi kaybının önüne geçilecek. Komisyon görüşmesinde genel aydınlatma giderlerinin genel bütçeden karşılanan paylarının değiştirilmesini içeren madde teklif metninden çıkarıldı.

ARAÇLAR HIZLA SATILACAK

Etki analizine göre; trafikten men edilip, sahipleri tarafından alınmadığından yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen araçlar hızla satılarak ekonomiye kazandırılacak. 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olan taşıtların ÖTV oranları ayrıca belirlenecek. Bu kapsamda 277 milyon TL vergi kaybının önüne geçilecek. Vergi başmüfettişliği kadrosuna gerçekleştirilecek atamalar sonucunda yapılacak fark ödemelerin brüt toplamı aylık olarak 20 milyon 628 bin TL olacak.

BOTAŞ'A YENİ MUAFİYET

Öte yandan, teklif kapsamında Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları silinecek. BOTAŞ tarafından yapılacak doğal gaz alımları ihale yasası dışında tutulacak. Bu çerçevede, enerji piyasasında doğal gaz kaynaklı yaşanması muhtemel kesinti ve kısıntıların bertaraf edilebilmesi, sistem ve arz güvenliğinin sağlanması hedeflerinin gerçekleşmesi için sağlanacak.

Deprem illerine özel koruma

Deprem bölgesindeki 11 ilin nüfus azalması nedeniyle belediye gelirlerinde bir düşüş yaşanmaması için 30 Haziran 2027 tarihine kadar 2023 yılı ocak ayı nüfus verileri esas alınacak. Alınan tasarruf tedbirlerinin uygulanması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilecek. Önlemlere uymadığı tespit edilenler hakkında tabi oldukları kamu kurumunun mevzuatı çerçevesinde disiplin cezası verilecek.

Kamu ilk etapta 706 taşıt satacak

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında hem ihtiyaç fazlası hem de ekonomik ömrünü tamamlamış 706 araç satışa çıkarılacak. Yasanın sunumunu yapan ve vekillerin sorularını yanıtlayan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü tamamlamış tüm araçların düzenleme kapsamında olduğunu söyledi. Kırkpınar, kamu kuruluşları tarafından mevcut taşıtlara ilişkin analiz çalışmasının sürdüğünü ifade etti.







