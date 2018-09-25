Ekonomi 28 Ekimde sona eriyor Uzatılması bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

28 Ekim'de sona eriyor: Uzatılması bekleniyor

Türkiye’de uygulanan sürekli yaz saati uygulaması, Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre 28 Ekim’de sona erecek. Ancak bu tarihten önce yapılacak bir başka düzenlemeyle “sürekli yaz saati uygulamasının” uzatılması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Yaz saati uygulamasının devam etmesi için düzenleme yapılması bekleniyor.
Yaz saati uygulamasının devam etmesi için düzenleme yapılması bekleniyor.

7 Eylül 2016 itibarıyla yürürlüğe giren kararla birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek için sürekli yaz saatine geçilmişti. Getirilen yaz saati uygulamasının sürekli olarak devam edilmesinin planlandığı belirtilmişti. 23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararnamede, yaz saati uygulamasının 2017’de de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 pazar günü 04.00’ten itibaren geçileceği belirtildi. Buna karşın, söz konusu tarihten önce yeni bir kararla sürekli yaz saatinin yeni bir düzenlemeyle daha önce olduğu gibi bir yıl daha uzatılması bekleniyor.

Özellikle AB’nin, yıl boyunca yaz saati uygulama kararının, enerji yönetimine yaz saatine devam etme konusunda destek olacağı ifade ediliyor.

TASARRUF SAĞLANDI

Vatandaşlardan gelen şikayet dilekçeleri, kış saati uygulamasında gün ışığından mesai saatleri içerisinde yeterince faydalanılamamasından dolayı ticaret ve ekonomik etkilerinin olumsuz olduğu, kış saati uygulamasının olumsuz etkilerinin özellikle doğu illerinde arttığı gerekçeleri dikkate alan TBMM Dilekçe Komisyonu, konuyu gündemine almıştı. Bunun üzerine, İTÜ tarafından hazırlanan ekonomik, psikolojik ve sosyal analizlerin yer aldığı rapor uyarınca Türkiye’de 2016’da sabit saat uygulamasına geçilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre uygulama önemli ölçüde tasarruf sağladı.

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