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Ekonomi
3 ayda 30 bin köy evi

3 ayda 30 bin köy evi

04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Deprem bölgesindeki 11 ile bağlı 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. 100-125 metrekarelik köy evleri 3+1 olarak inşa ediliyor.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin izleri hükümetin gece gündüz çalışmasıyla siliniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki illerde şehir merkezinde yıkılan evlerin yerine sosyal donatılarıyla yeni yaşam alanları kazandırırken, köyleri de yeniden inşa ediyor. Bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesi tamamlandı. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor.

HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ

Asrın Felaketi sonrası bir yandan şehir merkezlerine sağlam temeller üzerinde, sosyal donatılı yaşam alanları inşa edilirken diğer yandan da yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutları yapılıyor.

Hatay’da inşa edilen köy evlerinin görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay’da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaştı. Kurum, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay’ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun.”

Betonarme ve çelik karkastan yapılan köy evleri 100 ile 125 metrekare aralığında, 3+1 olarak inşa ediliyor. Depremin ardından 11 ilde bugüne kadar 4 bin 120 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

60 BİN KÖY EVİNİN İHALESİ YAPILDI

Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, afetten etkilenen bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 60 bin köy evinin ihalesinin yapıldığını belirterek, “Köy evlerimizin inşaatları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 30 bin kadar köy konutunu teslim etmek” dedi.

Depremin en çok yıkıma neden olduğu illerden Hatay’da bu yılın sonuna kadar teslim edilen köy evi sayısı 5 bini bulacak. Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi’nde de 76 köy evi tamamlandı. Depremzedeler yıkılan evlerinin yerine yapılan modern köy evlerine taşınmaya başladı.

Evlerimiz villa şeklinde yapıldı

Mahalle muhtarı Ömer Şaday, depremde köylerindeki evlerin yüzde 70’inin yıkıldığına dikkat çekti. Şaday, köyün yeniden inşa sürecini şöyle anlattı: "Ekipler, çalışmalarına hızla başladı. Bakanımız sözünde durdu, buraya köy evlerini yaptırdı. Bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Evlerimiz villa şeklinde yapıldı. Yapımında 18-19 ton demir kullandılar. Evlerimiz şimdi kaya gibi sağlam yapıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz elini taşın altına koydu. Bizleri hızla konutlarımıza kavuşturdular." Necmettin Yüce Uğur ise, “Çok demir kullanıldı. 7 değil 10 şiddetinde de bir deprem olsa evlere bir şey olmaz" ifadesini kullandı.



#deprem bölgesi
#Ekonomi
#Murat Kurum

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