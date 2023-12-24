3 milyon genci işbaşına çekelim

Türkiye geneline yayılmış 300 bin KOBİ ve 1.5 milyon çalışanı temsil eden Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED), 3’üncü Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’ni siyaset, iş ve sanat dünyasından seçkin bir topluluğun katıldığı organizasyonla gerçekleştirdi. İstanbul’daki etkinlikte ülke ekonomisine değer katan, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan ve bu doğrultuda projeler geliştiren şirketler “Gelecek Elimizde” ödülü ile ödüllendirildi. Zirvede ayrıca otomotiv sektörünün sürdürülebilir dönüşümü için önemli bir adım olan Yeşil Bayrak sertifika sisteminin lansmanı da yapılarak sektörün sürdürülebilir dönüşümüne start verildi.

İŞE KENDİ KAPISINI SÜPÜREREK BAŞLIYOR

Ödül töreninde konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç “Bugün hepimiz; doğayı, çevreyi, özetle yeryüzünü ve onun canlılara hayat veren tüm yapılarını acımasızca tahrip etmenin bedelini ödüyoruz. İşte TOBFED bize bir başlama noktası olduğunu gösteriyor. TOBFED üyeleri kendi üretim alanlarından başlayarak, ne yapıyorsak, ne üretiyorsak, ne imal ediyorsak, mutlaka ‘sürdürülebilirlik’ esasına göre yapmamız gerektiğini gösteriyor. İşe ‘kendi kapılarının önünü süpürerek’ başlıyorlar. Bunu çok anlamlı buluyorum. Sayın Başkan ve yönetimini öncü faaliyetleri sebebiyle tebrik ediyorum” dedi.

Serkan Bakırtaş

GENÇLERİ İŞE ÇEKMEMİZ LAZIM

İş dünyası elemansızlıktan, işsizlikten yakınırken bir taraftan da çok büyük genç işsizlik sorunu olduğunu belirten Avdagiç, “OECD’de ne işte, ne eğitiminde olan gençlerin oranı yüzde 13. Türkiye’de bu oran iki katı. Bizim şu anda üç milyona yakın gencimiz ne eğitimde, ne işte. Dolayısıyla bizim çok hızlı bir şekilde bu gençlerin bir kısmını eğitim programlarıyla, onları motive ederek iş ortamına çekip bu oranı OECD ortalamasına indirmemiz lazım. İnşallah kıymetli sektör temsilcilerimizle beraber diğer bütün sektörlerle beraber 2024 yılındaki en büyük mottomuz bu gençlerimize, üniversitemizle beraber, odamızla beraber dokunarak olabildiğince onları iş hayatının içine çekmek olacak” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TASARRUFA İMZA ATACAĞIZ

Geliştirdikleri projenin önemli amaçlarından biri olan su geri dönüşümü ile ciddi tasarruf olacağını belirten TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe su geri dönüşüm projesinin hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Su geri dönüşümünü yasal çerçeveye oturttuğumuzda Türkiye çapında büyük bir tasarrufa imza atacağız” diye konuştu.

Kaynakları verimli kullanmak önemli

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yıllar evvel “oto yıkamacı” olarak adlandırılan bu işin TOBFED'in çalışmalarıyla büyük bir sektör haline geldiğini belirtti. Gürcan, “Bu zirvenin ana teması olan ‘Sürdürülebilir Gelecek’ kavramı iş hayatının gündeminde olduğu gibi bakanlığımızın da ana gündemleri arasında. Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı; sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyen, kaynakları verimli kullanan ve çevresel etkileri azaltan bir yol haritasıdır” dedi.

Çevreye duyarlı projeler ödüllendirildi

Zirvede, çevreye ve yeşile duyarlı projeler geliştiren, 2023 yılında pozitif sosyal ve çevresel etki odağında, nitelikli çalışmalar yaparak sürdürülebilir geleceğe katkı veren şirket, kurum ve kişiler Gelecek Elimizde ödülüne layık görüldü. Ödül alan şirket ve kurumlar şöyle: Bilişim Vadisi, Borusan, Doğuş Holding, Eskpar, Founder One, ICA, KAGİDER, Migros, Opel Türkiye, Ortadoğu Holding, Petronet, Renault Mais, Socar Türkiye, Shell Türkiye, Transbosphor Denizcilik, Türk Telekom Ventures ve Yayla Agro.







