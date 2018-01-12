3 saniyede elektrik tasarrufu

Evlerde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünlerin hem aylık hem de yıllık bazda hatırı sayılır miktarda elektrik tükettiğine dikkat çeken MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, anlık ihmallerin büyük bir israfa yol açtığını belirtti.

Ülkü, “TV, uydu kutusu ve fişe takılı kullanmadığımız çamaşır makinesi gibi cihazlar, cebimizden yılda yüzlerce liranın çıkmasına sebep oluyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nın 2016 yılı rakamlarına göre bu tür stand-by durumundaki aletler nedeniyle ayda 11,1 TL yılda ise 134 TL cebimizden boşa gidiyor. Ortalama 100 TL’den 21 milyon hane sayımızla hesap ettiğimizde ise ülke olarak milli servetimiz olan 2,1 milyar TL kaybolup gidiyor” şeklinde konuştu.

REKLAM

EV HANIMLARINI TASARRUFA DAVET ETTİ



Herkesi bu kampanyaya katılmaya çağıran Müsiad İzmir Başkanı Ülkü, “Başta ev hanımlarımız olmak üzere işçi, işveren ve memurlarımızla birlikte bu konuda önemli bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyorum. Fişi çekerken harcayacağımız enerji ya da üşendiğimiz en fazla 3 saniye için, hem kendimizin hem de ülkemizin cebinden çıkacak paranın değerini bilelim” değerlendirmesinde bulundu.