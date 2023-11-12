|
Ekonomi

3 yeni sahada sondaj başlıyor

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için hem denizde hem de karada sondaj çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor. TPAO, Şanlıurfa Haliliye ve Diyarbakır Ergani’de petrol, Tekirdağ Ergene’de ise doğal gaz arama çalışması yürütecek. Bu faaliyetlerden yeni keşif müjdeleri bekleniyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 02:57 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karada ve denizde petrol ve doğal gaz keşifleri için sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şanlıurfa Haliliye’de, Diyarbakır Ergani’de petrol, Tekirdağ Ergene’de ise doğal gaz, arama çalışması yürütecek. Bu kapsamda TPAO, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 63 milyon TL yatırımla arama kuyusu açacak. Proje ile belirlenen arama lokasyonunda Kızılpınar-1 sondaj kuyusu açılarak sahadaki petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek.

MARMARA DENİZİ’NDE PETROL ARAYACAK

Kızılpınar-1 kuyusu için kuyu derinliği bin 500 metre olarak belirlendi. 40 günde söz konusu derinliğe ulaşılabileceği belirtiliyor. Arama çalışmaları sonucunda petrol bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.

Diyarbakır Ergani’de Hançerli-9 tespit kuyusunda petrol arama çalışması yürütülecek. 9 milyon TL bedelli çalışma tespit sondaj faaliyeti olduğu için üretim olmayacak. Van ve Hakkari’de de keşif amaçlı yeni kuyular kazılıyor. Bunların yanı sıra TPAO, Marmara Denizi’ndeki 3 deniz parselinde petrol aramak için MAPEG’e başvuru yaptı.

GÜNLÜK 150 BİN METREKÜP GAZ

Doğal gazda arama ve üretim faaliyetleri kapsamında Tekirdağ Ergene'de Karşıyaka-1 ve Karşıyaka-2 sondaj kuyuları açılacak. Yaklaşık 4 milyon 321 bin lira değerindeki proje kapsamında, 41 bin metrekarelik alanda açılacak sondaj kuyularında bin 250 metre derinliğe inilecek.

Alanda doğal gazın bulunması halinde çıkarma faaliyeti yapılacak. Sondaj öncesi yapılan çalışmalara göre kuyudan günlük maksimum 100 bin-150 bin metreküp üretim yapılması planlanıyor.

Melih Han Bilgin

TPAO'dan yanıltıcı reklam uyarısı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ‘yatırım fırsatı’ adı altında vatandaşı hedef alan 50 bin yanıltıcı reklamı sosyal medyadan kaldırttıklarını ve 5 bin hesaba karşı da hukuki çalışma yürüttüklerini belirtti. Vatandaşların bu haberlere itibar etmemesi gerektiğinin altını çizen Bilgin, “Kurumumuzun hiçbir şekilde belirtilen bir yatırım planlaması veya vatandaşlarımızın doğrudan katkıda bulunacağı bir yatırım çalışması asla ve asla mevcut değildir” dedi. Bilgin, sosyal medyada dolandırıcılık girişiminde bulunan 450 hesabın kapatıldığını dile getirdi.


TSK'ya taze kan: 300'üncü tank avcısı teslim edildi Türkiye'nin ateş gücünü daha da artıracak
TSK'ya taze kan: 300'üncü tank avcısı teslim edildi Türkiye'nin ateş gücünü daha da artıracak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara unsurlarının ateş gücünü artıran yeni nesil tank avcılarında 300'üncü teslimat gerçekleştirildi. Araçların teslimat sonrasındaki ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen lojistik destek sözleşmesi de yine bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Özellikle tanksavar platformu olarak kullanılmak üzere tasarlanan PARS 4x4 ve KAPLAN araçları, çevik ve modüler yapıları ile zırhlı bir muharebe aracının sağlayacağı hareket ve taktik manevra kabiliyetini, üstün koruma yeteneği ve ateş gücüyle birleştiriyor. Tanksavar özelliklerinin yanı sıra ateş destek, keşif, iç güvenlik görevleri ve konvoy koruma gibi çeşitli harekat gereksinimlerine uygun hale getirilebilen modüler tasarıma sahip PARS 4x4 ve KAPLAN, değişen operasyonel ihtiyaçları karşılamak için esneklik ve çok yönlülük sağlıyor.



#TPAO
#Enerji kaynakları
#Ekonomi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Ligi ülkelerinin kritik Gazze toplantısı sonuç bildirisinde dikkat çeken detaylar