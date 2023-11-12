3 yeni sahada sondaj başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karada ve denizde petrol ve doğal gaz keşifleri için sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şanlıurfa Haliliye’de, Diyarbakır Ergani’de petrol, Tekirdağ Ergene’de ise doğal gaz, arama çalışması yürütecek. Bu kapsamda TPAO, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 63 milyon TL yatırımla arama kuyusu açacak. Proje ile belirlenen arama lokasyonunda Kızılpınar-1 sondaj kuyusu açılarak sahadaki petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek.

MARMARA DENİZİ’NDE PETROL ARAYACAK

Kızılpınar-1 kuyusu için kuyu derinliği bin 500 metre olarak belirlendi. 40 günde söz konusu derinliğe ulaşılabileceği belirtiliyor. Arama çalışmaları sonucunda petrol bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.

Diyarbakır Ergani’de Hançerli-9 tespit kuyusunda petrol arama çalışması yürütülecek. 9 milyon TL bedelli çalışma tespit sondaj faaliyeti olduğu için üretim olmayacak. Van ve Hakkari’de de keşif amaçlı yeni kuyular kazılıyor. Bunların yanı sıra TPAO, Marmara Denizi’ndeki 3 deniz parselinde petrol aramak için MAPEG’e başvuru yaptı.

GÜNLÜK 150 BİN METREKÜP GAZ

Doğal gazda arama ve üretim faaliyetleri kapsamında Tekirdağ Ergene'de Karşıyaka-1 ve Karşıyaka-2 sondaj kuyuları açılacak. Yaklaşık 4 milyon 321 bin lira değerindeki proje kapsamında, 41 bin metrekarelik alanda açılacak sondaj kuyularında bin 250 metre derinliğe inilecek.

Alanda doğal gazın bulunması halinde çıkarma faaliyeti yapılacak. Sondaj öncesi yapılan çalışmalara göre kuyudan günlük maksimum 100 bin-150 bin metreküp üretim yapılması planlanıyor.

Melih Han Bilgin

TPAO'dan yanıltıcı reklam uyarısı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ‘yatırım fırsatı’ adı altında vatandaşı hedef alan 50 bin yanıltıcı reklamı sosyal medyadan kaldırttıklarını ve 5 bin hesaba karşı da hukuki çalışma yürüttüklerini belirtti. Vatandaşların bu haberlere itibar etmemesi gerektiğinin altını çizen Bilgin, “Kurumumuzun hiçbir şekilde belirtilen bir yatırım planlaması veya vatandaşlarımızın doğrudan katkıda bulunacağı bir yatırım çalışması asla ve asla mevcut değildir” dedi. Bilgin, sosyal medyada dolandırıcılık girişiminde bulunan 450 hesabın kapatıldığını dile getirdi.











