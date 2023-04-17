30 milyar liralık bayram dopingi

Yaklaşan Ramazan Bayramı tekstilden ulaşıma, turizmden gıdaya kadar birçok sektöre hareketlilik getirdi. Her özel günde olduğu gibi bayramda da yapılacak alışverişlerle piyasa canlanacak. Toplamda 30 milyar liraya ulaşan bir ekonominin oluşması beklenirken, onlarca sektördeki esnaf ve sanatkarın da yüzü gülecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl esnaf ve sanatkarın işlerinin düştüğünü vurguladı.

EKONOMİYE CAN SUYU

İnsanları motive etmek için deprem bölgelerinde çarşılar kurulduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: "Yapılan devlet destekleriyle ticari faaliyetin başlamasıyla esnaf rahat nefes alabilecek. Bu yıl 30 milyar liralık ciro bekliyoruz. Özellikle küçük çocuklar için bir gelenek haline gelen bayramlık kıyafet ve ayakkabı alışverişleri, kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklar, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinin satışları günler öncesinden başladı. Bayram alışverişleri esnafımıza can suyu olacak."

E-TİCARET SİPARİŞLERİ HIZLANDI

Bu yıl hediye Ramazan kolilerine depremzede vatandaşlar için hazırlanan bağış kartları da eklendi. E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, özellikle bayrama özel markaların ve pazaryerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemlediklerini söyledi. Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise Ramazan ayının başlangıcından bu yana züccaciye, süpermarket ve ev aletleri kategorilerine ilginin arttığını dile getirdi.







