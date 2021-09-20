Ekonomi 300 milyar dolara hızlı ulaşırız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

300 milyar dolara hızlı ulaşırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İhracatı Geliştirme Fonu, fuar alanı ve Eximbank sermayesinin artırılması müjdesine ihracatçılardan destek geldi. EVSİD Başkanı Talha Özger, finansmanın rahatlayacağını söylerken, TİM Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, “İhracatımızın artışı hızlanır. Hedefimiz olan 300 milyar dolara daha hızlı ulaşırız” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
300 milyar dolara hızlı ulaşırız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İhracatın Şampiyonları” ödül töreninde ihracatçılara verdiği müjdelere destek geldi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, kararların, Türkiye’nin ihtiyacı olan adımlar olduğunu belirterek, “İhracatımızda finans ihtiyacımız karşılanacak. Ayrıca, fuar merkezlerinin çeşitlenip büyümesi dünyadan bütün alıcıların ülkemize gelmesini sağlayacaktır. Uzak ülkeler ile pandemi döneminde bile online olarak ilişkilerimizi sürdürdük. Bu süreçten sonra da canlı olarak bu ilişkilerimize başlamış olacağız. İhracatımız şu ana kadar sürekli yüzde 50 artarak devam ediyor. Bu yılı da bu artış oranlarıyla kapatacağız. Hedefimiz, yılı 11,5 milyar dolar ihracat ile kapatmak” ifadelerini kullandı.

Tahsin Öztiryaki
Tahsin Öztiryaki

HER ZAMAN YANINDAYIZ

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, ihracat adına alınan kararlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bizleri olumlu etkileyecek bu kararlarla ülke ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin yeni fuar merkezlerine ihtiyacı var. Bu yönde atılacak tüm adımların sektör olarak her zaman yanındayız. Aynı zamanda uzak ülkelere ihracat noktasında bizler de sektör olarak üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Adnan Aslan
Adnan Aslan

İHRACAT HIZI ARTAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, Eximbank sermayesinin artırılması ve İhracatı Geliştirme Fonu’nun, finansmanda rahatlama sağlayacağını söyledi. Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatta artış hızı ivmesinin de bu gelişmelerle beraber artmasını bekleyebiliriz. Hedefimiz olan 300 milyar dolara daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Fuar merkezi kararı da çok önemli. Daha derli toplu, entegre bir fuar alanına her zaman ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Sıfırdan planlanacak, her türlü ihtiyacı karşılayacak bir fuar merkezi zaten birçok ihracatçının talepleri arasındaydı.”

Rüstem Çetinkaya
Rüstem Çetinkaya

FİRMALARI DESTEKLER

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nden (EVSİD) Başkanı Talha Özger ise ihracata desteğin artarak devam etmesinin çok olumlu olduğu vurguladı. Özger, şöyle devam etti: “Kurulması düşünülen İhracatı Geliştirme Fonu ve Eximbank sermayesinin arttırılması, ihracatçılarımızı finansman açısından rahatlatacak. İstanbul’da yeni bir fuar merkezinin kurulmasıyla da bulunduğumuz coğrafya cazibe merkezi olabilir. Uzak ülkeler stratejisi, özellikle Çin’in alternatifinin arandığı bir konjonktürde bizlerin Amerika, Kanada, Latin Amerika ve Asya pazarlarına erişimimiz için çok önemli. Bu adımlar ihracatçı firmaların nokta atışı ihtiyaçlarına destek olacak nitelikte.”

Talha Ölger
Talha Ölger

BATI AVRUPA'DA SEKTÖRE YÖN

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, ihracatçı bir grup olarak ülke ekonomisine sundukları katkının kapsamını her geçen yıl geliştirmeye odaklandıklarını söyledi. İhracatın Türkiye ekonomisi için itici bir güç olduğunun altını çizen Kibar, “Grup olarak üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. Bazı sektörlerde bu oran yüzde 90’a ulaşabiliyor. Dünyanın her yerine ihracat yapabilecek nitelikte üretim anlayışımızla Batı Avrupa’da kendi sektörlerimizde pazara yön veriyoruz. Amerika’da ciddi büyüme kaydettik" dedi.

Ali Kibar
Ali Kibar

TOYOTA 150 ÜLKEYE SAKARYA'DAN YOLA ÇIKIYOR

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Şirket Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı içinde, ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Şentürk, “Toyota C-HR ve Corolla’yı Sakarya’daki fabrikamızda en yüksek kalite standartlarında üretiyor ve üretimimizin yüzde 90’ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç ediyoruz. Başarılarımızın ve Türkiye ekonomisine katkılarımızın devam edeceğine gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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