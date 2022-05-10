Ekonomi 3600 ek gösterge randevusuna rötar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3600 ek gösterge randevusuna rötar

Yüzbinlerce memur ve emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergede ilgili komisyonun bugün (salı) planlanan üçüncü toplantısı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle ertelendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3600 ek gösterge randevusuna rötar
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Yüzbinlerce memur ve emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergede ilgili komisyonun bugün (salı) planlanan üçüncü toplantısı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle ertelendi. Buluşmanın ay sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor. Memur-Sen, ek göstergenin sadece dört meslek grubunun değil kamuda çalışan herkesi kapsamasını talep ediyor. İlk görüşmenin ardından yol haritası belirlenen 3600 ek göstergede 2’nci buluşma sonrasında 11 iş kolunda örgütlü yetkili sendikaların talepleri dinlendi.

YENİ TOPLANTI MAYIS SONUNDA

Bu çerçevede göstergesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfına da gösterge isteniyor. Memur-Sen’in bu isteği vize alırsa yardımcı hizmetler sınıfından emekli olanlara da gösterge yolu açılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin daha önce “Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi” demişti. Taraflar arasında bu kez Bakan Bilgin’in de katılımının öngörüldüğü mayıs sonuna doğru gerçekleşecek 3. toplantıdan çıkacak sonuca göre düzenlemenin Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.

3600 ek göstergede son viraj: Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi
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3600 ek gösterge düzenlemesinde kritik günler. Mayıs ayında sonuçlanması beklenen 3600 ek gösterge için son toplantı tarihi belli oldu.
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Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede.
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3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.
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3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM<br><br>Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. Son toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor.
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\"4 milyon aktif memurumuz yararlanmış olacak. Şu an 3 milyon 175 bin memurumuz aktif olarak ek gösterge kapsamındadır.
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Yaklaşık 850 bin civarında memurumuz ek gösterge kapsamı dışında. Bunların sisteme dahil edilip edilmemesi söz konusu olacak. Emekli memurumuz 2 milyon civarında. Toplamda 6 milyon aktif ve pasif memurumuzu ilgilendiren ek gösterge konusu mayıs ayında sonlanmış olacak.\"
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EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN?<br><br>TRT Haber'in haberine göre, son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
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Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.<br><br>
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, Emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.
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3600 ek göstergede son viraj: Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son viraja girildi. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubundan milyonlarca memur ve memur emeklisini etkileyecek olan 3600 ek göstergede üçüncü ve son toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Kritik toplantının ardından nihai şeklini alacak olan düzenleme, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Peki, 3600 ek göstergenin yükselmesiyle ne olacak, kimler faydalanabilecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son bilgiler...


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