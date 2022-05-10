3600 ek gösterge randevusuna rötar

Yüzbinlerce memur ve emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergede ilgili komisyonun bugün (salı) planlanan üçüncü toplantısı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle ertelendi. Buluşmanın ay sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor. Memur-Sen, ek göstergenin sadece dört meslek grubunun değil kamuda çalışan herkesi kapsamasını talep ediyor. İlk görüşmenin ardından yol haritası belirlenen 3600 ek göstergede 2’nci buluşma sonrasında 11 iş kolunda örgütlü yetkili sendikaların talepleri dinlendi.

YENİ TOPLANTI MAYIS SONUNDA

Bu çerçevede göstergesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfına da gösterge isteniyor. Memur-Sen’in bu isteği vize alırsa yardımcı hizmetler sınıfından emekli olanlara da gösterge yolu açılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin daha önce “Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi” demişti. Taraflar arasında bu kez Bakan Bilgin’in de katılımının öngörüldüğü mayıs sonuna doğru gerçekleşecek 3. toplantıdan çıkacak sonuca göre düzenlemenin Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.

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