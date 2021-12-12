380 fırının unu TMO’dan

Son günlerde kur artışlarıyla buğday tedarikinde sorun yaşandığını savunan fırıncılar, ekmeğe zam talebini yineliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) da piyasaya uygun fiyatlı un sağlamak için çalışmalara başladı.
Son günlerde kur artışlarıyla buğday tedarikinde sorun yaşandığını savunan fırıncılar, ekmeğe zam talebini yineliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) da piyasaya uygun fiyatlı un sağlamak için çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Fırınlarda biz yüzde 50’sini hedefledik. Burada 380’in üzerinde fırın bizimle çalışıyor. Şu ana kadar ekmek fiyatları çok hızlı artmadıysa bunların da mutlaka şeyi vardır” dedi.
TMO, eylül ayı itibariyle uygulamaya koyduğu Un Regülasyon Çalışması ile stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başladı. Ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncılara ulaşması için çalışmalara başlanmıştı.
TBMM’de bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kendisine yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi: “Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından, hem fırınlara, hem de üreticiye, besiciye sübvanse şekilde buğday arzımız devam ediyor. Bu tabii ki piyasanın hepsini kapsayacak değil ama piyasanın bir miktar talebini ve isteğini kapsayacak bir şey yapıyoruz. Özellikle fırınlarda biz yüzde 50’sini hedefledik. Burada 380’in üzerinde fırın bizimle çalışıyor.” Pakdemirli, ekmek fiyatlarının şu ana kadar çok hızlı artmamasında söz konusu sübvansiyonların etkili olduğuna işaret etti.