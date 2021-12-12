380 fırının unu TMO’dan

Son günlerde kur artışlarıyla buğday tedarikinde sorun yaşandığını savunan fırıncılar, ekmeğe zam talebini yineliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) da piyasaya uygun fiyatlı un sağlamak için çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Fırınlarda biz yüzde 50’sini hedefledik. Burada 380’in üzerinde fırın bizimle çalışıyor. Şu ana kadar ekmek fiyatları çok hızlı artmadıysa bunların da mutlaka şeyi vardır” dedi.

TMO, eylül ayı itibariyle uygulamaya koyduğu Un Regülasyon Çalışması ile stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başladı. Ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncılara ulaşması için çalışmalara başlanmıştı.

FOTOĞRAF 6 Serik ilçesinde ’Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var’ deyip etmek fiyatına zam yapmayan fırıncı ekmeği adeta yok satıyor. Ekmeğe hem zam yapmayan hem de ’ekmeğimle oynamayın’ afişi asarak meslektaşlarına mesaj gönderen Özkan Okatan, \"Biz kampanyamıza devam ettiriyoruz. 8 ay önce sürdürdüğümüz istikrarlı gidişi sürdürmeye devam ediyoruz. Ekmek bizde 2.25 lira ve gramajı aynı 250 gram. Biz daha önce başlattık bu kampanyayı. Çünkü halkımıza söz verdik. 50-75 kuruş geriden geleceğiz diye. Sözümüzün arkasındayız ve sözümüzü tutuyoruz. Her şeye göğüs gerecek gücümüz var çok şükür\" dedi. Diğer meslektaşlarının ekmeğe uyguladığı zam hakkında konuşan Okatan, \" Ben onların düşüncesini bilmiyorum. Düşüncelerine zaten katılmıyorum. Benim için halkın düşüncesi önemli. Onlar da beni takdir ediyor. Gördüğünüz gibi müşterilerimiz hiç eksik olmuyor. Biz bu istikrarlı gidişatımızı devam ettireceğiz. 8 ay önce 260 gram ekmek 1.75 liraydı. Şimdi ise 250 gram ekmek bizde 2.25 lira. Müşterilerimizin hepsi memnun hepsiyle aile gibi olduk, takdirini topladık\" dedi. Daha ucuz ekmek almayı tercih ettikleri için bu fırına gelen vatandaşlardan Fahri Erdoğan, \"Burada ekmek 2.25 onun için geliyoruz. Bizim için 5 ekmek aldığımız zaman 2 ekmek farklı oluyor\" dedi.<br>Selami Arslan ise \"Ekmek şu hayat şartlarında en büyük olay. Bu iş yerinin vatandaşın yanında olması gerçekten bizi sevindiriyor\" şeklinde konuştu. ’Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var’ deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu Antalya'nın Serik ilçesinde ekmeğe zam yapılmasına tepki gösteren fırıncı, 8 ay önce başlattığı kampanyaya devam ederek, 250 gram olan ekmeği 2 lira 25 kuruştan satınca müşteriler de fırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha önce de fırıncıların kendi gruplarından çıkarmasından dolayı 'fırıncılar giremez' afişi asan Özkan Okatan, bu kez de dükkanına 'ekmeğimle oynamayın' afişi astı. BiP'te paylaş

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HEDEFİMİZ YÜZDE 50’Sİ

TBMM’de bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kendisine yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi: “Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından, hem fırınlara, hem de üreticiye, besiciye sübvanse şekilde buğday arzımız devam ediyor. Bu tabii ki piyasanın hepsini kapsayacak değil ama piyasanın bir miktar talebini ve isteğini kapsayacak bir şey yapıyoruz. Özellikle fırınlarda biz yüzde 50’sini hedefledik. Burada 380’in üzerinde fırın bizimle çalışıyor.” Pakdemirli, ekmek fiyatlarının şu ana kadar çok hızlı artmamasında söz konusu sübvansiyonların etkili olduğuna işaret etti.

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