3,9 milyar TL kuryenin cebinde kalacak

Meclis gündemine alınacak olan vergi reformunun ilk taslak metninde, kuryeler de KDV'ye tabi olacaktı. Ancak sektör temsilcilerinden gelen talep üzerine vergi çalışması rafa kaldırıldı. Ticari kazanç mükellefi olarak faaliyet gösteren 126 bin 112 kurye bulunuyor. KDV muafiyeti uygulanması sayesinde 3,9 milyar lira kuryelerin cebinde kalacak. Önerilen düzenlemede kuryelere hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında KDV kesilecekti. Yeni uygulamada bahşişler, hizmet ücretinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek. Ücret niteliğindeki bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak.