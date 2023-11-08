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Ekonomi

45. İstanbul Maratonu sponsoru Fitwatch Cerebral Palsy Türkiye için koştu

Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi Saat&Saat’in akıllı saat markalarından biri olan Fitwatch, 5 Kasım Pazar günü gerçekleşen Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nda yoğun bir ilgi gördü. Bu yılın maratonu "Yüz Yılın Koşusu" sloganıyla büyük bir coşkuyla düzenlendi ve dünya genelindeki prestijli 28 Gold Label yarışı arasında özel bir konuma sahip oldu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:33 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
45. İstanbul Maratonu

45. İstanbul Maratonu

Fitwatch
, sadece 'Tedarik Sponsoru' olmanın ötesine geçerek, Cerebral Palsy aracılığıyla deprem bölgesindeki çocukların rehabilitasyon masraflarına destek sağladı.

Maraton boyunca Fitwatch sporcuları, kendi hedeflerinin yanı sıra topluma yardım etme amacını da taşıdılar. Fitwatch, Cerebral Palsy için koşarak anlamlı bir katkı sağladı ve maratonu kazanan sporculara Fitwatch saati hediye ederek spor yaparken yanlarında olduğumuzu göstermeyi amaçladı.


Fitwatch, 45. İstanbul Maratonu'nda hem bir spor etkinliği hem de toplumsal sorumluluk duygusuyla buluştu, bu unutulmaz günün özel anlarını paylaştı.



Saat&Saat Hakkında


1971 yılında temelleri atılan Saat&Saat, markalaşma sürecine 1994 yılında başlayarak dünya çapında tanınmış markaların Türkiye’deki dağıtım haklarını alarak müşteri memnuniyetini odak noktası olarak benimsemiş ve kaliteden ödün vermeden profesyonel bir yönetim anlayışıyla büyümesini sürdürmüştür. Perakende sektörüne 2006 yılında adım atan Saat&Saat, 2016 yılında Welder markasının tüm haklarını satın alarak, aynı yıl içerisinde Wesse markasını portföyüne dahil etmiştir. 2017 yılında Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını gerçekleştiren Saat&Saat, 2020 yılında Jacques Philippe markasını bünyesine katmış ve U.S. Polo Assn. markasının 34 ülkede üretim ve satış haklarını elde ederek global arenaya adım atmıştır. 2021 yılında MilanoXChange markasının haklarını da bünyesine katan Saat&Saat, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Philipp Plein, Gc, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Fossil, Furla, Ted Baker, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmektedir. Saat&Saat, 165 mağazası ve 600 bayisiyle birlikte dünyaca ünlü saatleri www.saatvesaat.com.tr üzerinden de saat tutkunlarının beğenisine sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin genelinde tek yetkili teknik servis hizmeti sunan Saat&Saat, sektörde bir öncü olarak tüm mağazalarda her marka saat için kapsamlı teknik servis desteği sağlamaktadır.


#Fitwatch
#Saat&Saat
#İstanbul Maratonu
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