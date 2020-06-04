Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi 5 aylık ihracatı 4,4 milyar dolar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

5 aylık ihracatı 4,4 milyar dolar oldu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 2020 yılının ilk 5 ayında 4 milyar 445 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, mayıs ayında 650,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 13, yaş meyve sebze ihracatında yüzde 6 artış sağladıklarını belirtti.

Ülke bazında dış satıma ilişkin bilgi veren Yamanyılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mayısta en fazla ihracat yaptığımız ülke 71,6 milyon dolar ile Irak oldu. Hollanda 57 milyon dolar ile ikinci, 41,6 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkelere baktığımızda ilk sırada yüzde 33 artış ve 35,3 milyon dolar ile ABD'yi görüyoruz. Yüzde 18 artış ve 21,6 milyon dolar ile Romanya, yüzde 17 artış ve 9,7 milyon dolar ile Belçika, yüzde 9 artış ve 34 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ihracat performansını artırdığımız diğer ülkeler oldu."

Yamanyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin tüm dünyayı etkilediğini anımsatarak, "Koronavirüs salgınının küresel ticaretteki etkileri her geçen gün azalıyor. Haziran ayından itibaren çarkların daha hızlı döneceğine, yılın ikinci yarısında hem üretim hem de ihracat rakamlarının daha olumlu bir seyir izleyeceğine inanıyoruz. AKİB, 2020 yılı ocak-mayıs döneminde 4 milyar 445 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğin son 12 aylık ihracatı ise 12 milyar 47 milyon dolar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yamanyılmaz, ihracatçı firma sayısının arttığını, AKİB'e katılan 197 yeni ihracatçıyla toplam üye sayısının da 16 bin 731'e çıktığını kaydetti.
Abone Ol Google News
Kimi ilde40 kuruşu aştı

Kimi ilde
40 kuruşu aştı

​İndirim sonrası benzin ve motorinde ilginç tablo.
Milyonlarca kez izlendi

Milyonlarca kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Trablusta kontrol sağlandı

Trablus'ta
kontrol sağlandı

Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı.
Listeye 12 çizik

Listeye 12 çizik

​Mayısta terör örgütlerine ağır darbe vuruldu.
CAS'tan dönecek

CAS'tan dönecek

Ağaoğlu, UEFA'nın men cezası hakkında konuştu.
Bebeğini <br>karnında kaybetti

Bebeğini
karnında kaybetti

Gebeler hastaneye gitmeye korkuyor.
Uzman isimden kritik uyarı

Uzman isimden kritik uyarı

​Bilim Kurulu Üyesi Çelik, koronada yeni pik için tarih verdi.
Gelecek yıl fırlatılacak

Gelecek yıl fırlatılacak

Yerli ve milli gözlem uydusunun son montajı yapıldı.
TSK çembere aldı

TSK çembere aldı

Ateşkes ihlaline karşı Mehmetçiğin eli tetikte.
Bir gecede<br>150 bin TL'lik artış!

Bir gecede
150 bin TL'lik artış!

Düşen faiz sonrası konutta fırsatçılar ortaya çıktı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Kır düğünü yapın

Kır düğünü yapın

Düğün için en uygun tarih ağustos uyarısı.
Yerli otomobilde<br>önemli gelişme

Yerli otomobilde
önemli gelişme

​TOGG "Ülkemize hayırlı olsun" diyerek duyurdu.
Sokağa çıkma yasağında dikilmişti

Sokağa çıkma yasağında dikilmişti

​Koronavirüsü fırsat bilip 48 saatte dikilen kaçak villada flaş gelişme.
5 derece <br>birden artacak

5 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den sevindiren hava durumu tahmini.
Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Trabzonspor'dan UEFA'nın men cezasına tepki.
THY'den 10 Haziran açıklaması

THY'den 10 Haziran açıklaması

Dış hat rezervasyonunda görünen uçuşların nedeni belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.