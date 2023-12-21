5 bin TL ikramiye yılbaşından önce

Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar Genel Kurul'dan geçmesi bekleniyor. Düzenleme, 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan tarafından onaylanarak, yasalaşacak. Böylece, kapsam dışı kalan 4 milyon 688 bin 945 emekliye de 5 bin lira ödeme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 23 milyar 444 milyon 725 bin TL ödeneği emekliler için ayırdığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.