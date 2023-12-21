5 bin TL ikramiye yılbaşından önce

Torba yasa teklifine eklenen emekli ikramiyeleri önümüzdeki hafta yasalaşacak. Edinilen bilgiye göre, Meclis'te görüşmelerine bütçe nedeniyle ara verilen torba yasa teklifi, 25 Aralık'ta bütçe maratonun tamamlanmasının ardından 26 Aralık'ta Genel Kurul'un gündemine alınacak.
EN GEÇ 27 ARALIK’TA GEÇECEK
Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar Genel Kurul'dan geçmesi bekleniyor. Düzenleme, 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan tarafından onaylanarak, yasalaşacak. Böylece, kapsam dışı kalan 4 milyon 688 bin 945 emekliye de 5 bin lira ödeme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 23 milyar 444 milyon 725 bin TL ödeneği emekliler için ayırdığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.