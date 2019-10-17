5 yılın rekoru konutta beklentiyi arttırdı

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yaptığı açıklamada, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle hareketlenen konut satışlarında artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Taylan, "Temmuz sonunda başlayan bu ivme ekim ayında da devam ediyor. Konut satışlarının artmasıyla konut piyasası ve müteahhitler nefes aldı. Müteahhitler inşaat yapamıyordu, şimdi tekrar yeni yeni üretime başlıyorlar." dedi.

Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların birkaç yıldır konut alamadığını belirten Taylan, kullanılan konut kredilerinin genelde 150 bin lirayla 400 bin lira arasında olduğunu bildirdi.

Taylan, inşaat sektörünün yaklaşık 250 iş kolunu hareketlendiren bir sektör olduğuna dikkati çekerek, inşaat malzemecisi ve emlak danışmanlığı gibi birçok sektörün de canlandığını dile getirdi.

Konut kredisi faiz oranlarının biraz daha düşmesinin konuşulduğunu vurgulayan Taylan, bugünkü oranların bile çok cazip olduğunu kaydetti.

İpotekli konut satışlarında rekor

TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayında ipotekli konut satışları 13 bin 64 seviyesinde bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından, kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka ağustos başında konut faizlerini düşürdü. Faizlerdeki gerileme konut satışlarında hareketliliği de beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satışlarına da yansıdı.

Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 146 bin 903'ü buldu. En yüksek artış ise ipotekli konut satışlarında oldu.

Ağustos ayında 34 bin 148 ipotekli konut satışı gerçekleşirken, eylül ayında rakam 57 bin 811'e yükseldi. Böylece, ipotekli konut satışlarında son 5 yılın rekoru kırıldı. Geçen yılın eylül ayında 11 bin 330 ipotekli konut satılmıştı. Yıllık bazda incelendiğinde geçen yılın eylül ayına göre ipotekli konut satışlarında yüzde 410,2'lik artış göze çarptı.

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