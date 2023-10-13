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Ekonomi

50 milyar dolarlık yükü üstlenecekler

İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü’nün de aralarında olduğu mega projelerde kaldırma ve taşıma hizmeti veren yük mühendisleri, ülke ekonomisine yılda 10 milyar dolar katkı sunuyor. 2050 yılında bu katkıyı 50 milyar dolar çıkarmayı hedefleyen sektör teşvik bekliyor.

Ekonomi Servisi
04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ahmet Altunkum.

Ahmet Altunkum.

Ağır, geniş, yüksek ve uzun bir yükün gerekli fiziksel ve matematiksel hesaplamalar yapılarak kaldırılması ve taşınmasını sağlayan yük mühendisleri, milyar dolarlık mega projelerin hayata geçirilmesinde kritik rol üstleniyor. Türkiye’de 5 bin firmanın faaliyet gösterdiği sektör, geçen yıl ülke ekonomisine 10 milyar dolarlık katkıda bulundu. 159 üyesiyle sektörün ilk ve tek çatı kuruluşu olan Yük Mühendisleri Birliği’nin (YMB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, devletin sağlayacağı iş kolaylıkları ve teşviklerle bu rakamın 2050’de 50 milyar dolara çıkarılabileceğini söyledi.

AKKUYU İÇİN YOĞUN MESAİ

Yük mühendisliği işinin basit bir kaldırma ve taşıma faaliyeti olmadığına dikkat çeken Altunkum şunları kaydetti: “Osmangazi Köprüsü’nün tabliyelerinin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün tabliyelerinin, İGA’daki bütün çelik konstrüksiyonlarının, Akkuyu Nükleer Santrali’nin makineleri, Star Rafinerisi’ndeki kazanların, 12 bin megawatt rüzgar santralinin 81 metre boyutundaki rüzgar gülü kanatlarının taşınması, kaldırılması ve montajı. Birlik olarak ekosisteminin tüm paydaşlarıyla bu mesleki önem ve değerinin doğru algılanmasını sağlamak, iş potansiyelini yükseltmek ve sürdürülebilir rekabeti korumak için çalışmalar yapıyoruz.”

Yük mühendisliği hizmetleri pazarının bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 büyüdüğüne dikkat çeken Ahmet Altunkum, “Firmaların yüzde 81’i bu büyümeyi devletimizden hiçbir hibe ve destek almadan gerçekleştirdi” bilgisini verdi.



#İstanbul Havalimanı
#Ekonomi
#Ahmet Altunkum
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