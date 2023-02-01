521 milyar TL’lik yapılandırma şansı

Kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasını da içeren torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini düzenleyen 25 maddelik teklif, 31 Aralık öncesi borçları kapsıyor. AK Parti tarafından hazırlanan etki analizine göre, yapılandırma vergi dairelerine olan 521 milyar TL alacağı kapsıyor. Vergi dairelerine olan borçlardan 43,5 milyar TL tahsilat beklenmekte. Teklife göre; SGK'ya olan 196 milyar TL alacak yapılandırılabilecek.

14 MİLYON KİŞİ YARARLANIR

SGK’ya olan borçlardan 47,8 milyar TL tahsilat beklenirken; SGK borçlarından beklenen tahsilat ise 91,3 milyar TL olacak. Vergi dairelerine vadesi 2022 olan toplamı 2 bin TL’yi aşmayan borçlardan, 7,6 milyon kişiye ait olan 4,6 milyar TL’si de silinecek. Teklifin yasalaşması halinde vergi dairelerince 43,5 milyar lira, SGK tarafından 47,8 milyar liralık tahsilat yapılabileceği öngörüldü. Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor. Teklif kapsamındaki vergi dairelerine borçlu sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 kişi olarak belirlendi. Teklifle, 2 bin liranın altındaki borçların silinmesi öngörülürken, bu kapsamda borcu terkin edilecek 7 milyon 691 bin 666 kişi düşüldüğünde borçlu sayısı, 6 milyon 464 bin 675 kişi oluyor. Düzenlemeyle vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilmiş olacak.

DAVALIK BORÇLAR DA KAPSAMDA

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilirken, dava aşamasındaki alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına girebilecek dava sayısı vergi daireleri için 215 bin 511 oldu. Derdest davalarda ihtilaf konusu vergi ve ceza tutarı 181,2 milyar lira olarak belirlendi.

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNİYOR

Kesinleşmiş SGK alacakları düzenleme kapsamında bulunurken, SGK'ya ödenmesi gereken toplam 196 milyar lira alacak bu kapsamda değerlendiriliyor. Düzenleme ile borcu bulunan 3 milyon 277 bin 5 iş yeri ve 14 milyon 613 bin 574 sigortalının Kuruma olan borçları yapılandırılacak. 2 bin liranın altında borcu terkin edilecek 332 bin 450 iş yeri düşüldüğünde, iş yeri sayısı 2 milyon 944 bin 555 olacak. Son yapılandırma kanunu çerçevesinde kesinleşmiş alacaklar ile ilgili başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak 47,8 milyar lira tahsilat yapılması bekleniyor.



