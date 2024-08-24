Türkiye, kalkınmanın dinamosu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda devreye alınan KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 521 projeye 715 milyon lira destek sağlayacaklarını belirterek, "81 ilimizde KOSGEB sahada ve girişimcilerimizin daima yanında” dedi. Bu yılın 1. çağrısına 10 -28 Haziran tarihleri arasında 3 bin 380 girişimci başvuru yaptı.

Ülke sıralamasında ilk 500’e giren projeler ile her il özelinde ilk 3’de yer alan projeler olmak üzere toplamda 521 proje desteklenmeye hak kazandı. 521 projeye toplamda yaklaşık 715 milyon tutarında destek verilecek. Destek almaya hak kazanan girişimcilere yararlanabilecekleri desteklere ilişkin karar KOSGEB tarafından bildirilecek. Böylece destek süreci başlamış olacak. 2024 yılı 2. çağrı için 1 Ağustos’ta başvuru alınmaya başlandı. İş geliştirme destekleri için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmıyor.