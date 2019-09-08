Ekonomi 5,3 milyon işlemden kasaya 4,5 milyar girdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

5,3 milyon işlemden kasaya 4,5 milyar girdi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu sürede 1,1 milyon gayrimenkulün satışının yanı sıra diğer işlemlerle birlikte 5 milyon 338 bin işlem gerçekleştirildi. Tapu dairelerinde geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017’de 8 milyon 391 bin, 2016’da 8 milyon 278 bin, 2015’te de 7 milyon 710 bin işlem yapılmıştı.

Yedi ayda gerçekleşen 1,1 milyon satıştan elde edilen harç geliri 4 milyar 465 milyon lira olarak gerçekleşirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 4 milyar 779 milyon lira oldu. Tapudan elde edilen harç geliri 2018’de 11 milyar 291 milyon lira, 2017’de 10,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Tapuda satışı gerçekleştirilen 1,1 adet gayrimenkul için 171 milyar 306 milyon 628 bin lira değer ibraz edilirken, tapu başına ödenen ortalama rakamın 156 bin lira olduğu gözlendi. Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2018’de 136,4 bin lira, 2017’de 120,8 bin lira şeklindeydi.

SON 4 AYDA SATIŞ ARTACAK

  • İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı olumsuzluklara ve ekonomideki dalgalanmaya rağmen ülkede gayrimenkul piyasasının canlı olduğunu, konut ve arsa yatırımının vatandaşlara her daim cazip geldiğini söyledi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da Ağustostaki faiz indirimi sonrası sektörün canlandığını, yılın son 4 ayında satışların hızla artacağını aktardı.

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