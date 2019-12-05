5,8'lik deprem sonrası DASK başvuruları 6 kat arttı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) istatistiklerinden derlenen verilere göre İstanbul’da yaşanan depremin gerçekleştiği hafta deprem sigortası arama sayısı 6 kat artarken fay hatları nedeniyle risk altındaki Marmara Bölgesi’nde sigortalılık oranı yüzde 66’ya ulaştı.

Aynı zamanda depremin gerçekleştiği Eylül ayında, 901 bin 506 deprem sigortası poliçesi yaptırıldı.

Ekim ayında da depremin yankıları devam ederken son üç yılın rekoru kırılarak 916 bin 263 deprem sigortası poliçesi düzenlendi ve Kasım ayıyla birlikte toplam prim tutarı 122 milyon 674 bin 354’e ulaştı.

“Marmara Bölgesi’nde 2 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor”

Son 3 ayda DASK teklifi alan konutların yüzde 50’sini 2007 ve sonrasında inşa edilen konutlar oluşturdu.

Aynı dönemde DASK teklifi alanların yalnızca yüzde 4’ünün 1975 ve öncesinde inşa edilmiş konutlar için deprem sigortasına başvurduğunu belirten sigorta sektörü yetkilisi Dilara Çetin, “Gerek ödenecek prim tutarı gerekse olası hasarlar için teminat altına alınan tutarın azlığı nedeniyle eski bina sahipleri Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmıyor. Halbuki olası depremlerde en büyük risk bu binalarda. Halihazırda Marmara Bölgesi’nde 2 milyon 44 bin konutun deprem sigortası bulunmuyor. Konut sahiplerinin DASK sigortasıyla maddi kayıpların büyük ölçüde güvence altına alındığını unutmaması gerekiyor” dedi.

“DASK binanızı değil evinizi güvence altına alıyor”

Deprem sigortasının ortak alanları güvence altına almadığını belirten Çetin, “Standart bir deprem sigortası binaların apartman dairesi, otopark, bahçe duvarları, asansör, depo ve kömürlük gibi alanlarının depremde alacağı hasarla ilgili herhangi bir ödeme yapmıyor. Ortak alanları depreme karşı teminat altına almak için DASK sigortanıza ek olarak yaptırabileceğiniz bina sigortaları oldukça uygun.

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Hasar veya yıkılma durumunda DASK’ın yapacağı azami ödeme 215 bin TL’dir. Bu limitin üzerinde bir teminattan yararlanmak için de ek konut sigortası yaptırılabilir” ifadelerini kullandı.

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