5G teknolojisinde önemli iş birliği

Turkcell ve Samsung, 2025 yılı boyunca Turkcell satış kanalları üzerinden 5G destekli Samsung akıllı cihazlarının satışına yönelik bir iş birliği yaptı.
Anlaşma, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi MWC25’te dün imzalandı. Buna göre Turkcell müşterileri için Türkiye’de özel olarak üretilecek en az 100 bin 5G destekli Samsung akıllı cihaz, Turkcell mağazaları ve alt bayi kanalının yanı sıra e-ticaret platformu Turkcell Pasaj üzerinden avantajlı koşullarla satışa sunulacak.
MÜŞTERİNİN MOBİL DENEYİMİNİ HIZLANDIRACAK
Turkcell, bu iş birliğiyle müşterilerine en yeni 5G destekli akıllı cihazları avantajlı tekliflerle sunmaya hazırlanıyor. 2025 yılı boyunca geçerli olacak anlaşma kapsamında ayrıca ortak pazarlama çalışmaları yürütülecek. Turkcell ve Samsung, 5G ekosisteminin geliştirilmesine yönelik test aşamalarında da iş birliği yaparak, Türkiye’de yeni nesil bağlantı teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. İki şirket, uzun vadeli iş birliklerini değerlendirme konusunda birlikte hareket ederken, kaynaklarını da en verimli şekilde tahsis edecek. Anlaşma, her iki şirketin de tüketicilere en iyi mobil deneyimi sunma hedefini destekleyen stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.
5G’YE ERİŞİM YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM
- Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Turkcell olarak, 5G’nin ülkemizde en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar atıyoruz. Samsung ile yaptığımız kapsamlı iş birliği, müşterilerimize en yeni teknolojileri en avantajlı koşullarla sunma olanağı tanıyacak. Anlaşma kapsamında, bu yıl içerisinde Turkcell için özel üretilmiş minimum 100 bin adet Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak.” Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Jeff Jo ise şu ifadeleri kullandı: "Samsung olarak yaptığımız bu iş birliğiyle Türkiye’nin 5G dönüşümüne katkılarımızı artırdığımız için çok mutluyuz. 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak için Türkiye’de üreteceğimiz özel 5G’li cihazlarımızı Turkcell kullanıcılarına sunacağız."