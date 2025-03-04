5G teknolojisinde önemli iş birliği

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Turkcell olarak, 5G’nin ülkemizde en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar atıyoruz. Samsung ile yaptığımız kapsamlı iş birliği, müşterilerimize en yeni teknolojileri en avantajlı koşullarla sunma olanağı tanıyacak. Anlaşma kapsamında, bu yıl içerisinde Turkcell için özel üretilmiş minimum 100 bin adet Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak.” Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Jeff Jo ise şu ifadeleri kullandı: "Samsung olarak yaptığımız bu iş birliğiyle Türkiye’nin 5G dönüşümüne katkılarımızı artırdığımız için çok mutluyuz. 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak için Türkiye’de üreteceğimiz özel 5G’li cihazlarımızı Turkcell kullanıcılarına sunacağız."