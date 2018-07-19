937 firma TMSF’ye emanet

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, hali hazırda fon kayyumluğunda 937 şirket bulunduğunu, bunların özkaynak büyüklüğünün 19,4 milyar lira, aktif büyüklüklerinin ise 50 milyar lira seviyesinde olduğu bilgisini verdi. TMSF kayyumluğundaki şirketlerin istihdam sayısının da 47 bin 31 olduğunu dile getiren Gülal, "Yönetilen tüm şirketlere baktığımızda aktif olarak yüzde 12 seviyesinde bir büyüme söz konusu" ifadelerini kullandı. TMSF tarafından 2017 Ocak itibarıyla kayyum atanan ve Pierre Cardin, U.S. Polo ve Cacharel gibi markaları bünyesinde bulunduran Aydınlı Grup'un o günden bu yana gerçekleşen finansal verileri, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı.

AYDINLI GRUP'TA LİYAKATLİ VE EHLİYETLİ YÖNETİM

Aydınlı Grup'u devraldıkları andan itibaren liyakatli, ehliyetli bir yönetim oluşturduklarını vurgulayan Gülal, 2017 Ocak'tan beri şirketin cirosunu ve ihracatını artırdıklarını belirterek, "2018'in ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre cirosal bazda yüzde 37,4 artış var. 588 milyon lira olan ciro 809 milyon liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bunu 1,8 milyar lira seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz" dedi. TMSF Başkanı Gülal, şöyle devam etti: "Aydınlı Grup'ta 2017 yılını cirosal bazda yüzde 21 arttırarak 1,1 milyar liradan 1,3 milyar liraya çıkardık. İhracatımızı da yüzde 21 yükselterek 211 milyon liradan 254 milyon liraya ulaştırdık. 2017'de geçmiş dönemlerde yüzde 19,25 olan EBITDA değerini yüzde 22,04 ile kapatan Aydınlı Grup, 2017'de toplam 54,5 milyon lira kurumlar vergisi ödemesi ile sektöründe ilk beş kuruluşun içinde yer aldı" diye konuştu.

İSTİHDAM OLUŞTURMAYA DEVAM

TMSF kayyumluğunda söz konusu şirketin istihdamının 555 kişi arttığını, gelecek süreçte cirolarını artırmaya devam edeceklerini de vurgulayan Gülal, "Biz artık bu şirketlere bir milli servet gözüyle bakıyoruz ve bu şirketlerde bir irtifa kaybı istemiyoruz. Bu şirketler katma değer üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edecek. Her birine milli servet olarak bakıyoruz. Bu nedenle aldığımız gün Aydınlı'da 3 bin 762 kişi çalışıyordu şu an itibarıyla 4 bin 317'ye ulaştı. Yıl sonuna kadar çalışan sayımızı 4 bin 620'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Gülal, grubun TMSF'ye ataması sonrası tedarikçileri veya bayileri ile herhangi bir sorun yaşamadığını, sürecin gayet sağlıklı şekilde ilerlediğini de vurguladı. Şirketi devraldıklarında grubun mağaza sayısının 528 olduğunu anımsatan Gülal, "Bugün itibarıyla 44 ülkede toplam 602 mağazamız var, 74 yeni mağaza açmışız” dedi.

2023’te 2,8 milyar lira ciro hedefi

Toplantıda verilen bilgiye göre, Aydınlı Grup, perakende sektöründe gelecek 5 yıl içinde cirosunu 2,8 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. Ciro içindeki ihracat payını yüzde 24’e çıkartarak 2023’te 672,3 milyon liralık ihracata ulaşmayı planlayan şirket, toplam mağaza sayısını bu tarih itibarıyla 930’a çıkarma yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor. Grup markaları U.S. Polo Assn, Pierre Cardin ve Cacharel’de lisans sahibi olunan ülke sayısında da artış hedeflenirken, tüm bu hedefler doğrultusunda toplam çalışan sayısının da artması ve istihdam sayısının 2023’te 5 bin 903’e çıkarılması amaçlanıyor. Aydınlı Grup, 2018’de markalarına iki yeni kategori ekliyor. Şirket, Pierre Cardin Kadın ve USPA Bebek ile kısa zamanda mağaza sayısını bu kategorilerde de arttırmayı hedefliyor.

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