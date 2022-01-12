Ekonomi ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde
ABD enflasyonu

ABD'de enflasyon rekor kırmaya devam ediyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Beklenti yüzde 5,4 yönündeydi.

Aylık bazda ise gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi yüzde 0,6 arttı. Ekonomistler bu veri için yüzde 0,5'lik artış bekliyorlardı.

Çekirdek enflasyon göstergeleri de hafif de olsa beklentilerin üzerinde geldi.

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