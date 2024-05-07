ABD ile enerjide iş birliği

Bakan Bayraktar'ın daha önce mesajını verdiği Enerji ve İklim Diyaloğu Programı başlatılacak. Programın ilk toplantısı Washington’da yapılacak. Başkanlığını iki bakanın yapacağı Enerji ve İklim Diyaloğu kapsamında çalışma grupları de belli aralıklarla toplanacak. Diyaloğun amacı iki ülke arasındaki enerji iş birliklerinin daha da ileriye taşınabilmesi için ortaklaşa atılması gereken adımlar olacak. Söz konusu programın her yıl yapılması planlanıyor. İki ülke kamu ve özel sektör temsilcilerinin de diyalog kapsamında bir araya gelmesi sağlanacak. Türkiye-ABD ilişkilerinde ticaret hacmi 100 milyar dolar olarak hedeflenirken, buna ulaşmak için enerji, iklim ve ekipman üretimi gibi konularda iki ülke arasında iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.