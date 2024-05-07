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Ekonomi

ABD ile enerjide iş birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ABD ziyaretinde iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 00:12 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Bayraktar.
Alparslan Bayraktar.

Bakan Bayraktar'ın daha önce mesajını verdiği Enerji ve İklim Diyaloğu Programı başlatılacak. Programın ilk toplantısı Washington’da yapılacak. Başkanlığını iki bakanın yapacağı Enerji ve İklim Diyaloğu kapsamında çalışma grupları de belli aralıklarla toplanacak. Diyaloğun amacı iki ülke arasındaki enerji iş birliklerinin daha da ileriye taşınabilmesi için ortaklaşa atılması gereken adımlar olacak. Söz konusu programın her yıl yapılması planlanıyor. İki ülke kamu ve özel sektör temsilcilerinin de diyalog kapsamında bir araya gelmesi sağlanacak. Türkiye-ABD ilişkilerinde ticaret hacmi 100 milyar dolar olarak hedeflenirken, buna ulaşmak için enerji, iklim ve ekipman üretimi gibi konularda iki ülke arasında iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE’YE İLGİ VAR

Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilecek Enerji ve İklim Diyaloğu Programı'nda, metan emisyonlarının düşürülmesine yönelik çalışmalar daha ayrıntılı ele alınacak. Bunun yanında rüzgâr, güneş ve enerji verimliliği konularında da iş birlikleri artırılacak. Programda yeşil enerji teknolojisi de gündemde olacak. Türkiye’nin coğrafi konumu ve bölgede ekipman üretimindeki öncü rolü, ABD’li ekipman üreten ve yeni pazar arayışında olan şirketlerin ilgisini çekiyor.

Nükleer reaktörler görüşülecek

Türkiye enerji rotasında kritik bir konumda yer alıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları ile de geleceğini garanti altına alıyor. Bu kapsamda Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında da görüşmeler devam ediyor. Özellikle küçük modüler nükleer reaktörlerin (SMR) Türkiye enerji sistemine dâhil edilmesi ile ilgili görüşmeler yapılıyor.




#Enerji
#Alparslan Bayraktar
#ABD
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