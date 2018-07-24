Ekonomi ABD tehdit ettiTüpraş alımı düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD tehdit etti Tüpraş alımı düşürdü

Tüpraş ABD'nin yaptırımları tekrar başlatacağını açıklamasıyla birlikte İran'dan petrol ithalatını azalttı. Günlük 240 bin varile dayanan alımlarını 100 bin varil seviyesine kadar düşüren şirket, ABD'nin tehditlerine boyun eğdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüpraş'ın İran petrolü alımlarının düşük seviyede devam ediyor.
Tüpraş'ın İran petrolü alımlarının düşük seviyede devam ediyor.

Tüpraş ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tekrar başlatacağını açıkladığı Mayıs ayından itibaren bu ülkeden petrol alımını azaltırken, analistler Tüpraş'ın İran petrolü alımlarının bu seviyelerden devam edebileceğini ifade ettiler. Kullandığı ham petrolün neredeyse tamamını ithal eden Türkiye, bunun yarısını coğrafi yakınlık, ürün kalitesi ve uygun fiyat nedeniyle İran'dan tedarik ediyor.

ALIMI 100 BİN VARİLE DÜŞÜRDÜ

EPDK verilerine göre Türkiye'nin en büyük rafineri işletmecisi Tüpraş yılın ilk dört ayında İran'dan günde 187 bin 196 varil ham petrol ithal etti. Tüpraş sadece Nisan ayında ise günde 240 bin varilin biraz üzerinde ham petrol ithal etti. Ancak ABD Mayıs ayında İran'a yönelik yaptırımları kademeli olarak kaldıran 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yaptırımları tekrar başlatacağını açıkladı. Tüpraş'ın İran'dan ham petrol alımları da bu kararın ardından azaldı. Temmuz ayında ise üç kargo, yani günde yaklaşık 100 bin varil ham petrol satın aldı. Tüpraş kaynakları İran'dan ithal edilen petrol miktarının azalmasının ABD'nin kararından kaynaklandığını aktardı.

TÜPRAŞ YALANLAMADI

Türkiye sadece ABD istiyor diye İran ile ticaret ilişkilerini kesemeyeceğini belirtiyor. Türkiye geçmişte İran'dan petrol alımını azaltması gereken durumda Irak'tan ham petrol alıyordu. Tüpraş ise söylenenleri yalanlamadı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "Yaptırımlara ilişkin “Wind Down” olarak adlandırılan geçiş süreci devam etmektedir" açıklamasında bulunuldu.

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