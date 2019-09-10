Ekonomi ABD turizm pazarı yükselişte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD turizm pazarı yükselişte

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının, ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini söyledi. Eresin, 2-3 yıl içinde ABD pazarında 1 milyon kişiye ulaşılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’nin, vatandaşları için düzenli olarak yayınladığı seyahat uyarılarında, Türkiye’ye yönelik uyarıyı yumuşatması turizmciler arasında memnuniyet oluşturdu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kararın olumlu yansımasını beklediklerini söyledi. ABD’den gelen turist sayısının 2015 yılında 798 bin kişiye rekor kırdığını hatırlatan Eresin, “Ancak 2016 yılından itibaren gerileme başladı. 2017 yılında 329 bin, 2018 yılında 448 bin ABD’li turist ülkemizi ziyaret etti. Ocak-temmuz döneminde de bu pazarda yüzde 33 yükseliş kaydedildi ve 331 bin turist geldi” dedi.

KÜLTÜR VE KONGRE TURİZMİNE OLUMLU YANSIYACAK

Eresin, 2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviyenin yakalanabileceğini, 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılmasının da mümkün olduğunu dile getirdi. Eresin, ABD’li turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğuna, genellikle kültür ve kongre turizmi için geldiklerine dikkat çekti.

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