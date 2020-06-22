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Ekonomi ABDde 80 yılın en düşük kule sayısı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de sondaj kule sayısı 80 yılın en düşüğünde

ABD'de 80 yılın en düşük kule sayısı

ABD'de petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 12 Haziran'da biten haftada toplam 13 adet düşüşle 266 adete inerek, 1940 ylından bu yana en düşük düzeye geriledi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adete ve doğalgaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adete geriledi.

Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.
Aynı haftada, Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 5 adete gerilerken, doğalgaz sondaj kule sayısı da 2 adet düşüşle 12 düzeyine indi.

Böylece, Kanada'da da toplam sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 17 ile tüm zamanların en düşük düzeyine indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC grubu bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

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