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Ekonomi

ABD'de borçlanma tavanı korkusu: Faiz yüzde 10'a çıkabilir

Pimco Yöneticisi Jerome Schneider, borçlanma tavanı korkusunun bono faizlerini yüzde 10'a çıkarabileceğini söyledi.

10:59 . 17/05/2023 Çarşamba
Diğer
Jerome Schneider

Jerome Schneider

ABD ekonomisine ilişkin endişeler devam ederken borçlanma tavanı sınırına yaklaşılmasından dolayı korkular da arttı. Pimco'nun kısa vadeli portföy yönetimi ve fonlama başkanı Jerome Schneider, borçlanma tavanının artırılmasına ilişkin anlaşmazlığın devamı halinde ABD hazine bonolarının getirilerinin yüzde 10'a yükselebileceğini belirtti.


Schneider "Hazine bonolarındaki getiri korkuyla yüzlerce baz puan şiddetlenecek" ifadelerini kullandı. Schneider bu yorumun kendisine ait olduğunu, Pimco'yu bağlamadığını da söyledi.




#ABD ekonomisi
#Borçlanma tavanı korkusu
#Faiz
#ABD
#Bono faizleri
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