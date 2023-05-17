ABD'de borçlanma tavanı korkusu: Faiz yüzde 10'a çıkabilir

İŞKUR, İşsizlik Sigortası Fonu’nun, şubat-mart-nisan verilerini açıkladı ve deprem bölgesinde desteklerden yararlanan kişi sayısı ve bu kişilere Fon’dan ödenen tutarlar da belli oldu. Buna göre de depremin olduğu şubat ayında, kısa çalışma ödeneği için deprem bölgesindeki işyerlerinden 80 bin 446 çalışan için başvuru yapıldı. İşte depremzedelere veren sosyal desteklere ilişkin detaylar.