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Ekonomi

ABD'de cari açık yüzde 1,5 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'de cari işlemler açığı, 2023 yılının ilk 3 ayında yüzde 1,5 artış göstererek 219,3 milyar dolara ulaştı.

16:28 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 seviyesindeydi.

Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 seviyesindeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,5 artarak 219,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 216,9 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 206,8 milyar dolardan 216,2 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 seviyesindeydi.



#ABD
#cari açık
#2023
#ilk çeyrek
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