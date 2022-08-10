Ekonomi ABDde enflasyon rakamları açıklandı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de enflasyon temmuz ayında yıllık yüzde 8,5'e geriledi. Beklenti ise yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı.

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ABDde enflasyon rakamları açıklandı
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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5 oldu. Beklenti yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı.

Ülkede enflasyon haziran ayında yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükselmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'in politika adımlarına yönelik yatırımcı beklentilerini de şekillendirmesi bekleniyor.

EYLÜLDE 75 BAZ PUAN GELECEK Mİ?

Fed'in politika adımlarına yönelik beklentilerde değişiklik gözlenmezken, bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

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