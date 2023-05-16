|
Ekonomi

ABD'de hanehalkı borcu 17 trilyon doları aştı

ABD'de hanehalkı borcu, 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında yüzde 0,9 artarak 17,05 trilyon dolara yükseldi. Önceki çeyreğe göre 148 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık olarak da 1,21 trilyon dolar artış gösterdi.

09:49 . 16/05/2023 Salı
AA
Kredi kartı borçları ise bu yılın ilk çeyreğinde yatay seyretti.

Kredi kartı borçları ise bu yılın ilk çeyreğinde yatay seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak 17,05 trilyon dolara ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 1,21 trilyon dolar arttı.


Konut kredisi büyümesinde yavaşlama


Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ilk çeyrek itibarıyla 12,04 trilyon dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 121 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 864 milyar arttı.

Konut kredisi büyümesinde yavaşlama kaydedilirken, yeniden finansman dahil konut kredisi kullanımı bu yılın ilk çeyreğinde 324 milyar dolar ile 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,6 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,56 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 986 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 9 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 10 milyar dolar arttı.



#ABD
#hanehalkı borcu
#artış
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2. turda ne kadar yeni seçmen oy kullanacak?