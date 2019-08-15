ABD’de resesyon: Dow Jones 800 puan düştü

Ekonomi

Her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, Türkiye'de e-ticaretin son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüdüğünü belirterek, "Ülkemizde her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor" dedi.