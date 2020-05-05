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Ekonomi ABDde yaşayan Türk iş insanı anlattı Amerikada ekonomi zorda, açlık artıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de yaşayan Türk iş insanı anlattı: Amerika'da ekonomi zorda, açlık artıyor

ABD'de yaşayan Türk iş insanı anlattı: Amerika'da ekonomi zorda, açlık artıyor

Koronavirüs (covid-19) salgını 20,5 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'ye diz çöktürmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle ülkede yaklaşık 1 ila 1,5 ay daha et sıkıntısının yaşanacağı belirtilirken, uzmanlar açlık için uyarılarda bulunuyor. Florida eyaletinin Miami şehrinde et işleme tesisi bulunan Türk iş insanı Ongun Kocabaş, "Salgın büyük gıda zincirlerini etkiledi. 20'den fazla işletme iflas bayrağı çekti. Eğer bu durum 1-1,5 ay daha devam ederse süpermarketler fiyatlarını daha da arttıracaktır. Et fiyatları yüzde 50 arttı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Amerika'da et fiyatları koronavirüs nedeniyle yüzde 50 arttı.
Amerika'da et fiyatları koronavirüs nedeniyle yüzde 50 arttı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgını 20,5 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'ye diz çöktürmeye devam ediyor. ABD genelinde tedbir amacıyla restoranların sadece paket servis hizmetini vermesi nedeniyle Amerikalılar süpermarketlerdeki et reyonlarına akın etti. ABD’deki ekonomik durumu ve kapanan et işleme tesisleriyle ilgili Miami’deki et ürünleri üreticisi Ongun Kocabaş değerlendirmelerde bulundu.

‘ABD DÜNYANIN EN ÇOK ET TÜKETEN ÜLKESİ’

Kocabaş ülkede et sorununun olduğunu söyleyerek, “Amerika dünyanın en çok et tüketen halkı. Örnek vermek gerekirse Türkiye’de kişi başı et tüketimi 25 kilogramken bu rakam Amerika’da kişi başı et tüketimi 125 kilogramdır. Ülkedeki et ihtiyacının yüzde 75’ini 4 büyük firma karşılıyor. 4 büyük firmanın binlerce çalışanı var” dedi.

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Miami’deki Türk iş insanı Kocabaş, ABD'nin özellikle et üreten, diğer sektörel faaliyetler yürüten fabrikalarda önlem almadığını ifade ederek, "Çalışanların ifadelerine bakılırsa bu 4 büyük firma salgından sonra çalışanlarına herhangi bir koruyucu ekipman ya da maske sağlamamış. Bunun etkisiyle virüsün fabrikalarda yayılma hızı artmış ve şu an 5 bin çalışanda virüs tespit edildi ve 13 vefat gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

"ABD'DE 46 ET İŞLETMESİ KAPANDI"

  • Salgının ABD ekonomisini vurduğunu söyleyen Kocabaş, “Şu an Amerika’da 46 et işleme tesisi kapandı ve bu işletmeler Amerika’nın günlük ihtiyacının yüzde 30’unu karşılıyordu. Bu işletmelerin kapanmasıyla birlikte çiftliklerde canlı hayvan doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Çiftlik sahipleri hayvanlarının bir kısmını öldürmek durumunda kaldılar. Bu olaylar et ürünleri, yumurta ve süt gibi ürünlerinin fiyatlarını arttırdı. Salgının öncesine göre et fiyatlarında yüzde 50, hatta yüzde 60 artış var” dedi.

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‘HALK ET REYONLARINA AKIN ETTİ’

Kocabaş, hükümetin çıkardığı yasayla et tesislerinin kapanmasının engellendiği, bunun ise halkın et reyonlarına akın etmesine neden olduğunu belirterek, “Hükümet yasa çıkararak et işleme tesislerinin kapanmasını engelliyor. Ayrıca bu yasa, et işletme tesisinde çalışmak istemeyen personelin işsizlik maaşını almasını engelledi. Bu yasa daha çok et işleme tesislerinin kapanmasını önlüyor fakat kapalı olan tesislerin nasıl açılacağı soru işareti. Kapanan tesislerin açılması ancak sosyal mesafeyle mümkün olacaktır. Bu da işletmelerin yüzde 50 ya da daha az kapasiteyle kapanacağı anlamına geliyor. Bu haberleri gören tüketiciler süpermarketlere hücum ettiler. Şu an süpermarketteki et reyonları boş ve bunun birkaç hafta daha sürmesi öngörülüyor. Amerika’da 1-1,5 ay daha et bulma sıkıntısı yaşanacak” dedi.

ABD’DE KORONAVİRÜSTEN EKONOMİK KRİZ YAŞANIYOR VE AÇLIK ARTIYOR

Türk et işletmecisi Kocabaş salgın nedeniyle kötü giden ABD ekonomisini şu sözlerle anlattı: “Salgın büyük gıda zincirlerini etkiledi. Eğer bu durum 1-1,5 ay daha devam ederse süpermarketler fiyatlarını daha da arttıracaktır. Restoran ve otel işletmecileri salgından dolayı zor günler geçiriyor. Kimileri kapalı kimileri de paket servis yapıyor. Bu olaylar onlara büyük bir darbe vuracaktır. Böylelikle bazı küçük ve orta boy işletmeler tamamen kapanacaktır. Şu an Amerika’da koronavirüs salgınından dolayı ekonomik kriz yaşanıyor ve açlık artıyor. Yardım kuruluşları halka gıda yardımında bulunuyorlar. Durum böyleyken et fiyatlarındaki bu denli artış dar gelirli halk için etin lüks bulunması zor bir ürün haline geleceği anlamına geliyor.

ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
FOTOĞRAF 21
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Ülkede salgından en fazla etkilenen kent olan New York’ta hastanelere destek olmak üzere 30 Mart’ta New York’a ulaşan hastane gemisi, bugün Virginia Norfolk’taki donanma limanına dönmek üzere demir aldı.
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Vatandaşların bayraklarla uğurladığı 1000 yatak kapasiteli gemi, yaklaşık 620 sağlık mürettebatıyla Hudson Nehri üzerindeki limanda New Yorklulara hizmet veriyordu.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından, New York’ta bulunduğu 1 ay boyunca gemide 182 hastanın tedavi edildiği, bunlardan 11’inin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
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İlk günler eleştirilere neden olmuştu <br> <br> USNS Comfort Hastane Gemisi'ne ilk günler sadece hastanelerden Kovid-19 testi negatif raporu almış hastalar kabul ediliyordu.
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New York hastaneleri Kovid-19 hastalarıyla dolup taşarken söz konusu hastane gemisine ilk hafta sadece 3 hasta kabul edilmesi eleştirilere neden olmuştu.
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Bunun üzerine Pentagon, gemiye hasta kabul koşullarında değişikliğe giderek, şehirdeki hastanelerin yükünü azaltmak için virüs taramalarının artık iskelede yapılacağını duyurmak zorunda kalmıştı.
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Johns Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, New York’ta Kovid-19 bağlantılı 299 bin 691 vaka ve 23 bin 477 can kaybı bulunuyor.
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ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'a gönderilen ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, törenle şehirden ayrıldı.

ABD’de kapanan restoranlar nedeniyle et reyonlarını yağmaladılar
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
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ABD genelindeki süpermarketlerin büyük çoğunluğunda et, tavuk ve domuz ürünü bulunan dolaplar boş kaldı.
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Ülkedeki et fabrikalarının koronavirüsten dolayı kapanması ve kalan et ürünlerinin tedariklerinin gerçekleşememesiyle birlikte market rafları bir yandan boş kalırken; diğer yandan restoranların kapanmasıyla birlikte ellerinde kalan ürünleri depolamada zorlanan üreticiler ellerindeki etleri imha etmek zorunda kaldı. Başkent Washington yakınlarındaki bir süpermarkette boş kalan et rafları görüntülendi. Ünlü süpermarkette temizlik ürünlerinin bulunduğu raflardaki boşluklar da dikkat çekti.
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede et üretim ve tedarik sorunu çıkmasından dolayı et işleme tesisleri ve kesimhanelerin açık kalması için bir kararname imzaladı. Trump, bu kararnamesiyle birlikte Savunma İmalat Yasası kapsamında bu tesislerin gıda tedarikini korumak için açık kalması emrini vermiş oldu. ABD Başkanı ünlü tavuk eti üreticisinde Tyson Foods ile konu üzerine çalıştıklarını söylemiş ve ‘’Bugün bir kararname imzalayacağız’’ demişti.
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Öte yandan, halk sağlığı yetkilileri, Tennessee'deki Tyson Foods tesisinde yaklaşık 90 çalışanında koronavirüs çıktığını açıklamıştı. Halk Sağlığı Departmanı, Nashville’in yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Goodlettsville’deki Tyson fabrikasında, 90 kişide koronavirüs tespit edildiğini söylemiş ve fabrika yetkilileri, hastalığın yayılmasını engellemek için üretim tesislerinin kapalı kalacağını açıklamıştı.
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ABD’de kapanan restoranlar nedeniyle et reyonlarını yağmaladılar
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. ABD genelinde tedbir amacıyla restoranların sadece paket servis hizmetini vermesi nedeniyle Amerikalılar süpermarketlerdeki et reyonlarına akın etti.

Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'nin yardım eli, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de uzandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.
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Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.
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Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır. sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.
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Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.
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TSK'ye ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.
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