ABD'deki Türk silah fabrikası için geri sayım

Canik markasıyla dünyanın önde gelen ateşli silah üreticisi haline gelen Samsun Yurt Savunma, ABD'de gelecek yıl faaliyete başlayacak fabrikayla yurt dışı pazarlara ilişkin hedeflerini büyütecek.

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, ABD Florida'da kurulan silah fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'deki fabrika inşaatının Şubat 2023'te tamamlanacağını ifade eden Aral, mart ayında makine yerleşimi gerçekleştirileceğini, muhtemelen ikinci çeyrekte üretimlerin başlayacağını söyledi.

AA

EKONOMİ CANiK'in yeni ürünleri Amerika'daki AUSA 2022'de görücüye çıktı

Aral, "İnşaat kapsamında zemin betonu ve duvarları tamamlandı. Çatısı kurulum aşamasında. Akabinde tasarıma uygun ofis, havalandırma, tesisat ve bilgi teknoloji altyapısı tamamlanacak. Tüm makine ve ekipmanların siparişi verilmiş, otomasyon planlaması yapılmış ve yüzey prosesleri için gerekli tesis yatırımları gerçekleşmiş durumda." dedi.

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FOTOĞRAF 4 Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZde katılımcılarla buluşturuyor.Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği Projesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin gelişmiş modeli olan ve dakikada 950 atım hızına sahip CANiK M2F de festivalde sergileniyor. SYS Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, CANiK M2Fnin, ilk üretilen CANiK M2 QCBden iki kat daha fazla atış gücüne sahip olduğunu söyledi.CANiK M2 QCB silah sisteminin 2022 yılının başında yapımının tamamlanarak seri üretime geçildiğini aktaran Gençer, Bu silah sistemimiz dakikada 450 ila 600 atım hıza sahip ancak bu hız daha yüksek atış hızı isteyen platformlar için çok yeterli kalmıyordu. Dolayısıyla CANiK M2Fyi geliştirdik. Kalibre olarak aynı mühimmatı kullanabilmekte fakat dakikadaki hızı 600 yerine 950dir. İstersek bu hızı 950 ila 1100 arası ayarlayabilmekteyiz. Bu yüksek hızı sayesinde başta hava araçları ya da hava araçlarının karşılığı olarak etkin şekilde kullanılmaktadır. ifadesini kullandı. Yeni bir konsept kullandıklarını dile getiren Gençer şöyle devam etti:Yeni konseptte iki M2Fyi yan yana bağlamış bulunuyoruz. Bu haliyle isterseniz kara araçlarına bağlayabilirsiniz, isterseniz deniz araçlarına ektin şekilde bağlayarak atış üstünlüğü sağlayabilirsiniz. Son birkaç yıldır savaşlarda hareketli mobil sistemlerin olabildiğince büyük kalibrelerle muharebe alanlarında kullanıldığını görüyoruz. Olabildiğince ufak, bazen 4x4 araçların tercih edildiğini ve bunların üzerine çeşitli kalibrelerde makineli tüfeklerin entegre edildiğini görüyoruz. Buradaki amaç, platformun hızlı şekilde yer değiştirmesi ve hasmına karşı üstünlük sağlamak için yüksek atış gücüne angaje olması ancak bu atışın uzak mesafeden yapılması esas kabul ediliyor. CANiK M2F ya da CANiK M2 QCB, her ikisinin de 2 bin metreye etkin menzili bulunmakta. Bu menzili yüksek teknoloji optik cihazlarla destekleyerek 6 bin metreye kadar artırabiliyorsunuz. Gençer, henüz lansmanı yapılmayan silahın ilk kez TEKNOFEST KARADENİZde sergilendiğini vurgulayarak sistemin yapay zeka ve otonom olarak uzaktan kullanılması yönünde AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te sergileniyor Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin üst versiyonu olan CANiK M2F, ilk defa TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

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Fabrikanın üretim kapasitesine ilişkin de bilgiler veren Aral, şöyle konuştu:

"Fabrikada, 2023 yılında toplam aylık kapasite ilk etapta 8 bin, daha sonra kademeli şekilde aylık 15 bine çıkacak şekilde planlama yapıldı. Makine parkuru buna göre seçildi. Üretimde, 3 vardiya 24 saatlik çalışma temposuna ulaşıldığında, aylık 25 bin adetlik kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu fabrikada sadece mikro kompakt dediğimiz ABD'ye ithalatı mümkün olmayan ve ABD'de üretilmesi gereken ürünler olacak. Ürünlerin ABD yapımı olması için gerekli ABD yapımı parçaların haricindeki tüm ham madde ve parçalar Türkiye'den temin edilecek."

FOTOĞRAF 6 CANiK, Ankara’da düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS Fuarı’na CANiK M2 QCB başta olmak üzere tüm entegre ürün ve aksesuarları ile birlikte katıldı. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayan ağır makineli tüfeğimizin Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 750 adetlik ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Bununla birlikte CANiK M2 QCB’nin yeni gelişmiş daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F de artık göreve hazır” açıklamasında bulundu. SYS bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, bu yıl ikincisi düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (Defence Logistics Support Summit-DLSS) Fuarı’na tam kadro katıldı. 4-5 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte, CANiK’in en yeni ürün ve aksesuarları da görücüye çıktı. Fuarın en çok ilgi gören stantlarından birisi olan CANiK, yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB’yi ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F’i de sergiledi. “Ülkemiz için stratejik öneme sahip alanlarda büyüyoruz”SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Türk savunma ve havacılık sanayi, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda. Biz de CANiK markamızla bu değeri daha da ilerilere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7 mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB’yi başta ülkemiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin kullanımına hazır hale getirdik. Bu ayın ilk yarısında İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinesinde 750 adet ağır makineli tüfeğimizin teslimini tamamlayacağız. Bunun yanı sıra CANiK M2 QCB’nin daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F’in testleri tamamlandı. Böylelikle CANiK M2 ailesinin yeni üyesi de artık göreve hazır hale gelmiş oldu. Aynı zamanda 30x113 mm top üretimi yapan ve alanında dünyada 5 firmadan biri olan İngiliz ‘AEI Systems’ firmasını satın almış olmamız ile birlikte deniz, hava ve kara platformları için stratejik öneme sahip olan orta kalibre topları da ülkemize kazandırdık” diye konuştu. Tüm ihtiyaçlara yönelik entegre ekipman sağlıyorEtkinlikte CANiK’in en son teknolojilerle donatılmış ürünlerinin yanı sıra entegre ekipmanları da büyük ilgi gördü. Utku Aral, “Tabancanın yanı sıra uçaksavar ve orta kalibre top kullanıcılarının en iyi şekilde ihtiyaçlarını sağlamak üzere bütün hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde SAHA EXPO 2022’de yepyeni sürprizlerle karşınıza çıkacağız. Bununla birlikte ülkemiz silah sanayinde ilk kez kullanıcıya entegre lojistik destek (ELD) sağlayacak şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız” şeklinde konuştu. CANiK’ten yeni uçaksavar: ’CANiK M2F’ göreve hazır Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK M2 QCB'nin yeni gelişmiş daha hızlı versiyonu olan 'CANiK M2F' de artık göreve hazır. İngiliz 'AEI Systems' firmasını satın almış olmamız ile birlikte deniz, hava ve kara platformları için stratejik öneme sahip olan orta kalibre topları da ülkemize kazandırdık” dedi. BiP'te paylaş

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ABD'deki ihaleler için engel kalmayacak

ABD pazarının sadece Canik için değil, bütün dünyadaki önde gelen silah üreticileri için en büyük pazar olduğunu vurgulayan Utku Aral, şunları kaydetti:

"ABD sivil pazarı, dünyada hiçbir ordunun veya kolluk kuvvetin alamayacağı kadar yüksek adette pazar payına sahip. Bu yüzden ABD bizim için çok değerli bir pazar ve ABD'de bulunan geniş kullanıcı portföyü de bizim için çok değerli. Portföy içerisinde her türlü kullanıcı mevcut. Bunlar taktik, spor, ev ve kişisel güvenlik amaçlı kullanıcılar. Mesela dinamik parkur atıcılığı, fabrikasyon üretimde 9 milimetre olarak yakın zamanda olimpik bir branş olacak. Ayrıca gelecekte, 2018 yılında performans ve fiyat puanlamasında kazandığımız ama ABD üretimi olmamamız sebebiyle kaybettiğimiz ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği gibi ABD'nin büyük ihalelerini kaybetmeyeceğiz. Florida'daki fabrikamızla böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını sağlamış olacağız. Ayrıca gelecekte 12.7, 20 ve 30 milimetre gibi Avrupa kıtasında üretmekte olduğumuz ürünlerin ABD'de de üretilme imkanı sağlanmış olacaktır."

"Türkiye'de yaptıklarımızı ABD'de yapacağız"

ABD'de gerçekleştirdikleri yatırımın entegre bir tesis yatırımı olması dolayısıyla firma için çok önemli olduğunu dile getiren Aral, şu değerlendirmelerde bulundu: