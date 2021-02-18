Ekonomi ABDden Halk Bankası kararı İtiraz karara bağlanana kadar yargı süreci bekletilecek
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'den Halk Bankası kararı: İtiraz karara bağlanana kadar yargı süreci bekletilecek

ABD'de görülen Halk Bankası davasına ilişkin açıklama yapan temyiz mahkemesi, bankanın bir üst mahkemeye yaptığı itirazın karara bağlanana kadar yargı sürecinin bekletilmesine karar verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Halk Bankası, "yabancı devlet dokunulmazlık yasası" kapsamında "ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlanana kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istedi.

Temyiz mahkemesi: Yargı süreci bekletilecek

Federal mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halk Bankası temyiz mahkemesine başvurdu.

Temyiz mahkemesi bankanın "yabancı devlet dokunulmazlık yasası" kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu incelip karar verene kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine hükmetti.

Bu durumda 1 Mart'ta federal mahkemede başlaması planlanan duruşma, temyiz mahkemesindeki başvuru karara bağlanıncaya kadar başlayamayacak.

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"İran'a yönelik yaptırımları ihlal etti" iddiası

Halk Bankası'na "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.

Öte yandan ABD'de Halk Bankası'na karşı, İran bağlantılı gruplarca çeşitli ülkelerde düzenlenen terör saldırılarının kurbanları ve yakınlarından oluşan 876 kişi tarafından açılan başka bir davada, mahkeme, bu davanın Türkiye'de görülmesi şartıyla düşmesine karar verdi.

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