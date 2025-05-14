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ABD'den Türkiye'ye füze satışı

ABD'den Türkiye'ye füze satışı

22:2114/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Pentagon, Türkiye'ye toplamda 304 milyon dolarlık orta menzilli havadan havaya füze satışının onaylandığını duyurdu. Anlaşmanın kapsamında 79,1 milyon dolar maliyetle AIM-9X Sidewinder Block II füzeleri ile ilgili lojistik ve program destek unsurları ve 225 milyon dolar maliyetle AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan-Havaya Füzeler (AMRAAM) ile ilgili lojistik ve program destek unsurlarının satışının onaylandığı bildirildi.

Ayrıntılar Geliyor...

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