ABD'den Türkiye'ye füze satışı

Pentagon, Türkiye'ye toplamda 304 milyon dolarlık orta menzilli havadan havaya füze satışının onaylandığını duyurdu. Anlaşmanın kapsamında 79,1 milyon dolar maliyetle AIM-9X Sidewinder Block II füzeleri ile ilgili lojistik ve program destek unsurları ve 225 milyon dolar maliyetle AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan-Havaya Füzeler (AMRAAM) ile ilgili lojistik ve program destek unsurlarının satışının onaylandığı bildirildi.
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