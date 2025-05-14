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ABD'den Türkiye'ye 304 milyon doları aşan füze satışı

ABD'den Türkiye'ye 304 milyon doları aşan füze satışı

22:2114/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
AA
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Türkiye'nin satın aldığı füzeler başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabilecek.
Türkiye'nin satın aldığı füzeler başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabilecek.

Pentagon, Türkiye'ye toplamda 305 milyon dolarlık orta menzilli havadan havaya füze satışının onaylandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında 79,1 milyon dolar maliyetle AIM-9X Sidewinder Block II füzeleri ile ilgili lojistik ve program destek unsurları ve 225 milyon dolar maliyetle AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan-Havaya Füzeler (AMRAAM) ile ilgili lojistik ve program destek unsurlarının satışının onaylandığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verildiğini açıkladı.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre'ye yaptığı iki ayrı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İki ayrı füze satışı

Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm satışına onay verdi.

Ayrıca bakanlık, toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm birimi satışına da onay verdi.

Başta F-16'larda kullanılabilecek

ABD yönetiminin onay verdiği havadan havaya füzelerin, başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Kongre'ye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongre'den herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.



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