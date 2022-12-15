Ekonomi ABde otomobil satışları artıyor Kasımda yüzde 16dan fazla yükseliş var
OTOMOTİV

AB'de otomobil satışları artıyor: Kasımda yüzde 16'dan fazla yükseliş var

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. AB otomobil pazarında toplam satışlar, geçen ay yüzde 16,3 arttı.

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Haber Merkezi AA
ABde otomobil satışları artıyor: Kasımda yüzde 16dan fazla yükseliş var
Foto/arşiv

AB ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerine göre, geçen yılın kasım ayında 713 bin 273 olan yeni otomobil satışları, 2022'nin aynı döneminde yüzde 16,3 artarak 829 bin 527'ye çıktı.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 31,4, İtalya'da yüzde 14,7, İspanya'da yüzde 10,3 ve Fransa'da yüzde 9,8 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında kasım ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 260 bin 512, Fransa'da 133 bin 960, İtalya'da 119 bin 853 ve İspanya'da 73 bin 221 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni araç tescilleri, Ocak-Kasım 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 düşerek 8 milyon 359 bin 317'ye geriledi.

Üreticilere göre, kasım ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 208 bin 177 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 149 bin 979 otomobil sattı.

Renault Grubu 88 bin 178 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 68 bin 12 adetle dördüncü sırada yer aldı.

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