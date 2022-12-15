Ekonomi VakıfBanka yurt dışından 400 milyon euroluk dev kaynak
İŞ DÜNYASI

VakıfBank'a yurt dışından 400 milyon euroluk dev kaynak

VakıfBank, yurt dışından temin edilen, sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı 400 milyon Euro tutarında yeni bir teminatlı fonlama işlemi gerçekleştirdi. 2 yıl vadeli işlem, Türk bankaları arasındaki en büyük tutarlı sürdürülebilirlik temalı teminatlı fonlama anlaşması olarak öne çıkıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
VakıfBanka yurt dışından 400 milyon euroluk dev kaynak
Foto/arşiv

VakıfBank 400 milyon Euro tutarında yeni bir teminatlı fonlama işlemi gerçekleştirdi.

Fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip Türk bankası olan VakıfBank, sağladığı kaynaklar vasıtasıyla toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler yaratırken yeni bir anlaşmaya imza attı. VakıfBank’ın uluslararası kaynaklardan temin ettiği, sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı 400 milyon Euro tutarında ve 2 yıl vadeli yeni işlemi, Türk bankaları arasındaki en büyük montanlı teminatlı fonlama anlaşması olma özelliği taşıyor.

Sürdürülebilirlik anlayışını tüm banka stratejilerinin merkezine koyan bir banka olarak reel sektöre sağladıkları krediler aracılığıyla oldukça geniş bir çevresel ve sosyal etki alanı yarattıklarının ve bu anlamda sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Güçlü bir finansal performansın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltma amacımız ve sürdürülebilir finansman alanında attığımız adımlar, her zaman ajandamızın ilk sırasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam yurt dışı fonlamamız içindeki payını artırmak için alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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