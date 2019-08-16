Ekonomi ABde Türkiyeyi etkileyecek öneri
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'deki çelik önerisi Türkiye'yi de etkileyecek

AB'de Türkiye'yi etkileyecek öneri

Avrupa Birliği çelik ithalatı kotalarındaki artışı 1 Ekim tarihinden itibaren yüzde 5'ten yüzde 3'e düşürmeyi planlıyor. Analistler ise bu önerinin Avrupa'ya yüksek miktardan çelik ithal eden Türkiye'yi etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Reuters
Çelik ithalatı.
Çelik ithalatı.

Avrupalı çelik şirketlerinin, ABD gümrük vergilerinin neden olduğu ithalat artışından dolayı çelik sektörünün tehdit altında olduğunu dile getirmelerinin ardından, Avrupa Komisyonu bu ithalat artışına karşı koruma önlemlerinin artırılmasını önerdi.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYEBİLECEK

Jefferies analisti Alan Spence, bu önerinin AB'ye yüksek miktardan çelik ithal eden Türkiye'yi etkileyebileceğini söyledi.

  • Komisyon dün yaptığı bir açıklamada, ithalat kotalarındaki artışı 1 Ekim tarihinden itibaren %5'ten %3'e düşürmeyi planladığını açıkladı.

YÜZDE 5 İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

Haziran ayında Outokumpu ve Salzgitter'de çelik alanında üst düzey yöneticiler ve ArcelorMittal'de bölüm şefi Komisyon'u 1 Temmuz’da yürürlüğe giren %5 artışı kaldırmaya ya da ertelemeye çağırmıştı.

Komisyon, söz konusu önerilerin Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile görüşüleceğini ve planlanan Ekim ayında uygulanmasından önce AB üyelerinin onayına sunulacağını belirtti.

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