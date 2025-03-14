AB'den Çinli teknoloji devine yaptırım: Kurumlara giriş yasaklandı

AP'nin Huawei temsilcilerine yönelik yasağı, soruşturma tamamlanana kadar devam edecek.

AB Komisyonu da benzer karar alarak bütün birimlere Huawei ile temasları ve toplantıları askıya almaları talimatı gönderdi.

AB'nin lobicilerin listesini içeren şeffaflık kayıtlarına göre, Huawei'in AB kurumlarına yönelik lobi faaliyetlerinde bulunmak üzere görevlendirdiği 9 temsilcisi bulunuyor.

Belçika polisi, dün AP bağlantılı rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama içerikli soruşturma kapsamında Huawei'in Brüksel merkezi ile ülkenin çeşitli yerlerindeki evlerde aramalar yapmıştı.

Belçika Federal Savcılığı da yürütülen soruşturmanın yolsuzluk, rüşvet, belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olduğunu belirtmişti.