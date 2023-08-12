ABD'li dergiden Baykar'a övgü: Buzkıran gibi

ABD’nin önde gelen savunma sanayii yayınlarından Breaking Defense, Baykar’ın Suudi Arabistan’la imzaladığı savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin önemine ilişkin değerlendirmelere yer verdiği haberinde, savunma şirketinin “Buzkıran gibi ilerleyerek” diğer Türk firmalarına yol açtığı belirtildi. Son yıllarda onlarca ülkeyle ihracat anlaşması yapan, geçen hafta da Bayraktar Akıncı ihracatı ile savunma ve havacılıkta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracat anlaşmasını Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile imzalayan Baykar, dünyada büyük yankı uyandırdı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Breaking Defense’e yaptığı açıklamada, Baykar’ın “buzkıran” gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayii firmaları için yol açtığını belirterek, “İş birliği yaptığımız ortaklarımız ASELSAN ve ROKETSAN da teknolojik kabiliyetlerine göre Suudi Ulusal Mekanik Sistemler Şirketi (NCMS) şirketiyle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayiinde alt sistem üreten yüzlerce firma, bu alanda yeni iş birlikleriyle ihracat portföylerini genişletecek” değerlendirmesinde bulundu. Breaking Defense’in yazısında görüşlerine yer verilen uzmanlar, Baykar’ın imzaladığı anlaşmaların Türkiye ve Suudi Arabistan’ın savunma sanayiileri arasında uzun vadeli bir ilişki oluşturacağını, bu durumun savunma sanayisi alanında Türkiye’nin diğer Körfez ülkeleriyle de iş birliğini artıracağını belirtti.