Ekonomi ABDnin ham petrol rezervinde hızlı düşüş
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'nin ham petrol rezervinde hızlı düşüş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 400 bin varil (yüzde 1,6) azalarak yaklaşık 466 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Bunun yanı sıra

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 5-11 Haziran’da 203 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 646 bin varil olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
ABDnin ham petrol rezervinde hızlı düşüş
Ham Petrol

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 400 bin varil azaldı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 900 bin varil azalarak 625 milyon 600 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 243 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

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Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 108 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 746 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 953 bin varil artarak 3 milyon 884 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 5-11 Haziran’da 203 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 646 bin varil olarak gerçekleşti.

EIA'nın Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

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