ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Dünya

Fransa Afrika’da çöküyor

Afrika kıtasında siyasi nüfuzu hızla eriyen Fransa, ekonomik krizle de karşı karşıya. Ülkenin kıtadaki koçbaşı enerji şirketi Total birçok yatırımını askıya aldı ve varlıklarını satışa çıkardı. Total’in, aktif olduğu Nijer, Libya ve Çad gibi ülkelerde sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Uranyum ihtiyacını Nijer’den sağlayan Fransa’da ampullerin üçte biri, bu ülkeden elde edilen kaynakla yanıyor.