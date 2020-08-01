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Ekonomi ABDnin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta bir adet azaldı. Sondaj kulesi sayısı 18 haftalık azalışın ardından ilk kez bir önceki hafta bir adet artış göstermişti.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre bir adet azalarak 180'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulelerinin sayısı azaldı
DÜNYA
ABD'deki petrol sondaj kulelerinin sayısı azaldı

İlk kez bir adet artış göstermişti

ABD petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftalık azalışın ardından ilk kez bir önceki hafta bir adet artış göstermişti.

Perşembe gününü 42,94 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 43,30 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,27 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 39,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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